Schnelleres Planen und Bauen: ZIA begrüßt Vorstoß aus Bayern

Der ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss, Spitzenverband der Immobilienwirtschaft, begrüßt die Pläne der Bayerischen Landesregierung, dass Baugenehmigungen künftig nach 90 Tagen automatisch erteilt werden, Abstandsflächen flexibler gestaltet werden und Eigentümer ein Dachgeschoss ohne Genehmigung ausbauen können.

„Diese Vorschläge hören sich vernünftig an und tragen positiv zum schnelleren Bauen und Planen bei“, sagt Iris Schöberl, Sprecherin der ZIA-Region Süd. „Wir haben stets betont, dass in dicht besiedelten Gebieten und in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt Ausnahmen bei den Abstandsflächen zulässig sein müssen, so lange sich dies nicht negativ auf die baukulturelle und städtebauliche Ausgestaltung auswirkt.

Auch die zeitliche Begrenzung bei Bauanträgen erhöht die Bauleistung. Dieser jetzige Vorstoß kann aber nur ein erster Anfang sein. Gerade im Bereich der Planungs- und Baubeschleunigung müssen wir noch einen weiten Weg gehen. Der ZIA hat der Politik zahlreiche Vorschläge aufgezeigt – dazu zählen auch die Vereinheitlichung der Landesbauordnungen und die Einführung einer digitalen Bauakte“, so Schöberl.

Foto: Shutterstock