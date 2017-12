Anzeige

Faktoren erweitern den Investmenthorizont

Die Renditen eines Portfolios verbessern, seine Volatilität verringern und eine größere Diversifizierung erreichen:

Das sind Ziele, die Sie für die Portfolios Ihrer Kunden regelmäßig anstreben. Stilfaktoren können dazu einen entscheidenden Beitrag leisten. Sie eröffnen einen neuen Blick auf die Funktionsweise von Portfolios und bieten Chancen, den Investmenthorizont zu erweitern.

Faktoren sind verbreitete und in der Vergangenheit beständige Renditetreiber. Grundsätzlich sind sie in jedem Portfolio vorhanden. Anleger nutzen also bereits Faktor-Engagements – auch wenn sie sich dessen oft gar nicht bewusst sind. Wer sich mit Faktoren näher beschäftigt, eröffnet Anlegern die Möglichkeit, Risiken und Renditen ihres Portfolios aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und gezielt neue Diversifikationsmöglichkeiten zu schaffen.



Stilfaktoren: der feine Unterschied

Wer heute vom Faktor-Investieren spricht, meint eigentlich genau genommen das Investieren mit Hilfe von Stilfaktoren. Systematisch zu unterscheiden sind diese von den bekannten Makrofaktoren wie etwa Inflation, Leit- und Kreditzinsen oder der konjunkturellen Entwicklung. Während Makrofaktoren in der Regel hinsichtlich ihrer Wirkung auf ganze Anlageklassen betrachtet werden (vereinfachtes Beispiel: konjunktureller Aufschwung und niedrige Zinsen begünstigen Aktien), identifizieren Stilfaktoren einzelne Titel innerhalb von Anlageklassen anhand von klaren quantifizierbaren Eigenschaften.



Die bekanntesten Faktoren

Neben Value werden auch andere Faktoren häufig eingesetzt. Zum Beispiel Momentum, die Anlage in Wertpapieren mit steigenden Kurstrends, oder Quality, die Bevorzugung von Unternehmen mit soliden Bilanzen und weniger volatilen Gewinnen. Weit verbreitet sind auch die Faktoren Size, also die Tendenz zu kleineren, flexibleren Unternehmen, und Minimum Volatility. Dieser Faktor wählt bevorzugt Aktien aus, die sich durch ein historisch geringeres Risiko auszeichnen.



Warum Faktoren dauerhaft funktioniert haben

Wenn es mit faktorbasierten Investments in der Vergangenheit dauerhaft gelungen ist, Titel zu selektieren, mit denen sich bessere Renditen oder ein geringeres Risiko erzielen ließen als an den Märkten im Durchschnitt, stellt sich die Frage nach dem Warum. Wieso konnten Faktoren dauerhaft funktionieren? Drei Kräfte, die Faktoren antreiben, werden dafür verantwortlich gemacht. Erstens: die Belohnung für die Übernahme von Risiken. Bestimmte Faktoren haben höhere langfristige Renditen erzielt – eine Belohnung für die Inkaufnahme größerer Risiken

wie etwa dem Risiko eingeschränkter Liquidität bei Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Zweitens: strukturelle Hindernisse. Aufgrund von Marktregeln oder -beschränkungen sind einige Anlagen für manche Investoren unzugänglich, was wiederum Chancen für andere schafft, die investieren können. Drittens: Verhaltensmuster. Nicht alle Anleger handeln immer völlig rational. Durch das richtige Antizipieren dieser Anomalien bieten sich Chancen für Investoren Überrenditen zu erwirtschaften.



