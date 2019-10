Europas Markt für Wandelanleihen erholt sich

Die Emission von europäischen Wandelanleihen am Primärmarkt hat im September ein Hoch erreicht – mit 4,8 Milliarden Euro das höchste Volumen seit Januar 2014. Und das, obwohl Wandelanleihen bis zum Sommer ein eher schwieriges Jahr verbuchen mussten. Nancy Scribot-Blanchet von OFI Asset Management erklärt die Gründe für die Emissionswelle, wie sie die Zukunft für Wandelanleihen einschätzt und warum diese ein gutes Investment in der derzeitigen Marktsituation sind.

Wir sind zwar immer noch weit von einem neuen Boom für europäische Wandelanleihen entfernt. Das hohe Emissionsvolumen im September ist jedoch eine hoffnungsvolle Marktentwicklung. Die Gründe: Die Entscheidung der US-amerikanischen Zentralbank im Sommer, den eingeschlagenen Weg der Zinserhöhungen wieder zu verlassen, gefolgt von der Entscheidung der Europäischen Zentralbank, hat Anlegern und Emittenten geholfen, die kommenden Monate besser einschätzen und planen zu können.

Die Folge: Die Ausfallraten sind auf ein sehr niedriges Niveau gefallen. Die hohen Bewertungen am Aktienmarkt haben außerdem dazu beigetragen, dass Unternehmen neue Wandelanleihen zu günstigen Bedingungen für die Wandlung der Anleihe in Aktien emittieren können. In der Konsequenz sind Unternehmen, die zum ersten Mal eine Wandelanleihe begeben haben, und Wandelanleihen-Häuser mit neuen Emissionen auf den Markt gedrängt – in einer Höhe, die die Nachfrage weit überstiegen hat.

Im Moment sind Anleger, was die Marktentwicklung betrifft, in Sorge. Die Weltwirtschaft schwächt sich ab, die Leitzinsen werden langfristig auf einem niedrigen Niveau bleiben und viele Anleger halten sich am Aktienmarkt zurück. In einem solchen Marktumfeld halten wir Wandelanleihen für ein geeignetes Investment. Denn sie können an steigenden Aktienkursen partizipieren und gleichzeitig das Verlustrisiko begrenzen, bei deutlich geringer Volatilität als vergleichbare Anlagen. Und der europäische Markt ist zurzeit – auch dank der neuesten Emissionen am Primärmarkt – in puncto Sektoren und Wandelanleihe-Profilen gut diversifiziert.

Nancy Scribot-Blanchet ist Head of Convertible Bond Strategy bei OFI Asset Management.

Foto: OFI Asset Management