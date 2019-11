Fünf Faktoren, welche die Bonität von Unternehmen bestimmen

Alle Unternehmen streben nach einer guten Bonität. Kein Wunder, ist sie doch ein Zeichen für einen wirtschaftlich gesunden Betrieb. Die Kreditwürdigkeit bestimmt, ob und zu welchen Konditionen Firmen Darlehen gewährt werden. Es ist jedoch nicht immer leicht, in der Masse und unterschiedlichen Gewichtung der bonitätsbestimmenden Aspekte den Überblick zu behalten. Markus Damer, Head of Finance von Creditsafe Deutschland, erklärt die fünf wichtigsten Faktoren, die in die Bonitätsbewertung von Unternehmen einfließen.

1. Allgemeines – Ein stimmiges Gesamtbild ist wichtig

Das Gesamtgefüge zählt: Jedes Zahnrad im Getriebe des Unternehmens wird betrachtet. So wird beispielsweise erfasst, ob ein Betrieb einem größeren Konzern angehört, und welche Investoren mit welchen Summen an der Firma teilhaben. Wenn ein Betrieb Tochter einer Holding oder eines größeren Konzerns ist, sprechen viele Vorteile für eine höhere Kreditwürdigkeit: Kosteneinsparungen durch die Gruppenstruktur oder finanzielle Unterstützung, vor allem im Falle einer wirtschaftlicher Schieflage, sind hierbei nur zwei Beispiele. Gleichzeitig sind Tochtergesellschaften in einer solchen Struktur auch abhängig von der wirtschaftlichen Verfassung der Holding – das Ringen um die Fluggesellschaft Condor nach dem finanziellen Aus von Thomas Cook ist hier ein Beispiel aus der jüngsten Zeit. Auch das Alter einer Organisation spielt beim sogenannten Scoring eine Rolle. So unterhält ein Betrieb, der schon eine lange Zeit im Markt aktiv ist, tiefere Kundenbeziehungen und genießt ein größeres Vertrauen. Zudem beweist eine lange Unternehmenshistorie, dass das Geschäftsmodell langfristig funktioniert und dass die Firma sich gegebenenfalls eine wichtige und gefestigte Marktstellung aufgebaut hat.

2. Finanzdaten – Die Performance muss stimmen

Kredite können nur getilgt werden, wenn genug finanzielle Mittel zur Verfügung stehen. Daher haben die Finanzdaten von Unternehmen einen großen Einfluss auf die Bewertung der Kreditwürdigkeit. Hier spielen unter anderem veröffentlichte Umsatzzahlen, Bilanzen, sowie die Kapitalstruktur der Firma eine Rolle. Große Unternehmen, Kapitalgesellschaften, sowie Personenhandelsgesellschaften ohne natürliche Person als persönlich haftenden Gesellschafter sind dazu verpflichtet, ihre Jahresabschlüsse spätestens zwölf Monate nach Ende eines Geschäftsjahres im Bundesanzeiger zu veröffentlichen. Die Finanzdaten sind somit öffentlich verfügbar und werden von Auskunfteien ausgewertet.

3. Wirtschaftszweige – Der Stand der Branche

Wenn ein ganzer Wirtschaftszweig in wirtschaftlicher Gefahr schwebt, bedroht dies alle Unternehmen, welche in diesem Feld tätig sind. Daher werfen Auskunfteien immer einen Blick auf die Branche, in der der Betrieb tätig ist. Dortige Entwicklungen haben einen Einfluss auf die Firma: Wie entwickelt sich das Umfeld? Geht es der Branche wirtschaftlich gut? Und welches Standing hat der jeweilige Wirtschaftszweig im Angesicht aktueller politischer, wirtschaftlicher, oder sozialer Trends? Die Beantwortung dieser Fragen spiegelt sich schließlich auch in der Bonitätsbewertung wider.

4. Geschäftsführung – Stärke durch Stabilität und Erfahrung

Starke Unternehmen brauchen kluge und erfahrene Köpfe – vor allem in der Chefetage. Weil ökonomisch versierte Persönlichkeiten die Geschicke und somit auch den Erfolg des Unternehmens maßgeblich beeinflussen, wird auch die Geschäftsführung bei der Bewertung der Bonität herangezogen. Eine gute Führungspersönlichkeit sollte Erfahrung bezüglich des Tagesgeschäftes mitbringen und die Branche gut kennen. Kritisch für eine gute Bonität ist dabei beispielsweise eine ausgeprägte Insolvenzhistorie des Führungspersonals. Auch Stabilität spielt eine große Rolle bei der Bewertung: Eine hohe Fluktuation in der Führungsetage ist häufig ein Hinweis auf große Unsicherheiten in Unternehmen. Andersherum ist eine kontinuierliche Firmenführung ein Hinweis auf ein langfristig und strategisch denkendes Unternehmen – ein Pluspunkt bei der Bonitätsbewertung.

5. Trendanalyse – Der Blick in die Zukunft

Nur eine Momentaufnahme oder langanhaltende Entwicklung? Um die aktuelle Kreditwürdigkeit einschätzen zu können, analysieren Auskunfteien den Werdegang eines Unternehmens genau. Aus der Biographie einer Firma lässt sich lesen, ob die gegenwärtige Situation des Betriebs in der Vergangenheit schon einmal aufgetaucht ist und wie sich das Unternehmen daraufhin weiterentwickelt hat. Außerdem lässt eine ständige Weiterentwicklung der Firma auf einen generell positiven Trend schließen. Umgekehrt lässt eine von Zahlungsengpässen geprägte Vergangenheit die Auskunfteien aufhorchen. Die Wahrscheinlichkeit, dass auch in der Zukunft mit wirtschaftlichen Tiefschlägen zu rechnen ist, macht sich bei der Bonitätsbewertung negativ bemerkbar.

Fazit: Bonität und Ausfallwahrscheinlichkeit sind entscheidend

Die fünf wichtigsten Faktoren bestimmen maßgeblich die Bonität eines Unternehmens und können mitunter einen großen Einfluss auf die Geschicke des Betriebes haben. Beim Scoring gehen immer mehr Auskunfteien dazu über, statt eines auf Expertenmeinung beruhenden Scorings eine statistisch bestimmte Ausfallwahrscheinlichkeit anzugeben. Für den Kunden ist diese aussagekräftiger als der subjektiv bestimmte Bonitätswert. Die Ausfallwahrscheinlichkeit ist ein statistischer Wert, der die Wahrscheinlichkeit angibt, dass ein Unternehmen in den nächsten zwölf Monaten insolvent geht. Je niedriger dieser Wert ausfällt, desto zuträglicher ist er für die Kreditwürdigkeit einer Firma. Im Risikomanagement spielt die Ausfallwahrscheinlichkeit aus diesem Grund eine wichtige Rolle – nicht nur bei der Gewährung von Krediten oder der Festlegung der Kredithöhe, sondern auch bei der Auswahl möglicher Zulieferer oder Geschäftspartner.

Foto: Shuttertstock