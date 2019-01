Trump sagt Teilnahme am Weltwirtschaftsforum in Davos ab

US-Präsident Donald Trump hat über den Kurznachrichtendienst Twitter seine Teilnahme am Weltwirtschaftsforum in Davos abgesagt. Schuld seien die Demokraten. In seinem Tweet begründete er warum.

Die “unnachgiebigen” Demokraten würden Donald Trump daran hindern, nach Davos zum Weltwirtschaftsforum zu reisen. Das verkündete der US-Präsident via Twitter:

Respektvolle Absage via Twitter

“Wegen der Unnachgiebigkeit der Demokraten bei der Grenzsicherung und der großen Bedeutung der Sicherheit für unsere Nation sage ich respektvoll meine sehr wichtige Reise nach Davos, Schweiz, zum Weltwirtschaftsforum ab. Meine herzlichsten Grüße und Entschuldigungen an das WEF”, twitterte Donald Trump am Donnerstag.

Because of the Democrats intransigence on Border Security and the great importance of Safety for our Nation, I am respectfully cancelling my very important trip to Davos, Switzerland for the World Economic Forum. My warmest regards and apologies to the @WEF!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10. Januar 2019