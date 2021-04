„Deliveroo ist kein Tech-Modell für die Zukunft“

Deliveroo hat sich im letzten Jahr zu einem Begriff entwickelt und bringt uns Essen an die Haustür, wenn wir nicht in der Lage sind, unsere Lieblingsrestaurants zu besuchen.

Während andere Branchen zu kämpfen hatten, führte der Erfolg der Liefer-App zu einer 575-Millionen-Dollar-Investition von Amazon, Lob vom Schatzkanzler Rishi Sunak und der Entscheidung, sich an der Londoner Börse zu listen.

Anfängliche Hoffnungen auf eine Bewertung von 7,6 Milliarden GBP wurden zunichte gemacht, als der Aktienkurs von Deliveroo innerhalb der ersten 20 Minuten nach der Börsennotierung um 30 Prozent abstürzte. Dies war zum Teil auf Bedenken bezüglich des Geschäftsmodells und der übermäßigen Abhängigkeit von „Gig-Economy-Arbeitern“ zurückzuführen, die mit prekären Verträgen beschäftigt sind und niedrige Stundenlöhne verdienen.

Das Scheitern von Deliveroo am ersten Handelstag bei der größten Börseneinführung in London seit 10 Jahren wurde als potenziell schädlich für die Wahrscheinlichkeit einer Börsennotierung großer Tech-Unternehmen in Großbritannien nach dem Brexit bezeichnet.

Ein Experte für digitale Geschäftsmodelle, Professor Charles Baden-Fuller, Centenary Chair in Strategy an der Business School (ehemals Cass), ist der Meinung, dass das Geschäftsmodell von Deliveroo aufgrund des fehlenden digitalen Fortschritts kein Pioniermodell für Gewinnströme war.

Ein Geschäftsmodell, das wahrscheinlich keine wunderbaren Gewinnströme abwirft

„Deliveroo ist, wie der Name schon sagt, im Wesentlichen ein Lieferunternehmen. Lieferunternehmen spielen eine wichtige Rolle, damit jede Wirtschaft funktioniert. Wie Amazon hat Deliveroo zu Beginn seines Marktgeschäfts Schwierigkeiten, Gewinne zu erzielen. Sobald das Unternehmen sein Kerngeschäft gesichert hat, könnte es in der Lage sein, in den Erfolg zu ’schwenken‘, wie es Amazon durch seine hochprofitablen Amazon Web Services getan hat – eine Tochtergesellschaft von Amazon, die On-Demand-Cloud-Dienste für Privatpersonen, Unternehmen und Regierungen auf einer Pay-as-you-go-Basis anbietet.“

Kürzlich wurde berichtet, dass Deliveroo-Fahrer Streiks planen, nachdem aufgedeckt wurde, dass einige Arbeiter nur 2 GBP pro Stunde erhalten – Behauptungen, die Deliveroo als „unbestätigt“ bezeichnete.

Digitale Technologie kann „eher langweiliges Geschäft“ verändern

Wenn Deliveroo den Spieß umdrehen will, muss es sein digitales Angebot transformieren – mit komplexer algorithmischer Verarbeitung als Schlüssel für den nächsten Schritt, so Professor Baden-Fuller.

„Ein physisches Unternehmen (das Essen ausliefert) wird nicht zu einem Tech-Unternehmen, weil es eine App, eine Website, einen digitalen Newsletter und ein paar digitale Add-ons hat. Die Technologie von Deliveroo ist nicht in der Lage, seinen Restaurantkunden zu sagen, wie sie ihre Restaurants besser führen können, oder seinen Kunden neue Erkenntnisse darüber zu bieten, wie sie das Essen genießen können.

Deliveroo ist ein Lieferunternehmen, das von der Skalierung und der Sicherstellung niedriger Kosten profitiert, indem es seine Lohnkosten so niedrig wie möglich hält. In krassem Gegensatz dazu hat Rolls-Royce seine Flugzeugtriebwerke digitalisiert – was die Triebwerke zuverlässiger macht sowie ihre Kosten und Emissionen senkt, wobei Rolls-Royce seine Triebwerke auf Leistungsbasis leasen kann, um sein Angebot zu verändern. Dadurch wurde das Risiko in vielen Bereichen des Geschäfts aus Kundensicht verringert, mit schnelleren Abfertigungszeiten der Flugzeuge an den Flughäfen und einem besseren Gesamterlebnis. All dies erforderte komplexe algorithmische Verarbeitung durch maschinelles Lernen und KI. Ein Beispiel dafür, dass digitale Technologie das Angebot verändern kann.“

Ein Einhorn, das seine Magie verloren hat

Professor Andre Spicer, Experte für organisatorisches Verhalten an der Business School, ist der Meinung, dass Deliveroo dem „Fluch des Einhorns“ erlegen ist – ein Spitzname, der dem mythischen Tier bei der seltenen Gelegenheit anhaftet, dass ein Start-up eine Milliarde Dollar erreicht.

„Deliveroo ist dem Fluch des Einhorns erlegen, aber mit einer Wendung. Weniger versierte Kleinanleger sind oft bereit, wichtige Details zu übersehen, um Teil des Hypes zu sein, und in der Vergangenheit hat sich dieser Hype kurzfristig ausgezahlt: Einhörner sehen ihren Aktienkurs oft deutlich steigen, wenn sie an die Börse gehen. Mittelfristig hat der Hype um Einhörner jedoch eine Kehrseite, d.h. Investoren übersehen zunächst den eigentlichen Wert des Unternehmens. Dies wird deutlich, nachdem das Unternehmen an die Börse gegangen ist und die Aktienkurse unweigerlich fallen.

Das Interessante an Deliveroo ist, dass es unter dem Fluch des Einhorns zu leiden scheint, bei dem die Aktienkurse fallen, wenn der zugrundeliegende Wert offensichtlich wird, ohne dass es von dem mit ‚Einhorn‘-Firmen verbundenen Hype profitiert, wie z.B. einem kurzfristigen Kursanstieg.

Vielleicht könnte dies darauf hindeuten, dass Einhörner etwas von ihrer Magie verlieren und Kleinanleger nicht mehr in einer Weise bezaubern, die sie dazu verleitet, den zugrunde liegenden Wert eines Unternehmens zu übersehen.“