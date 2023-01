Von wegen Zinswende: Viele Sparkassen bieten nach wie vor keine Sparbuch-Zinsen

Die Sparzinsen steigen. Überall? Nein. Nicht überall. Zahlreiche Sparkassen leisten weiterhin Widerstand. Was nach einem Scherz für Asterix-Fans klingt, ist für Sparkassenkunden ein Ärgernis.

Von 144 Sparkassen, die zuletzt noch ein Sparbuch anboten, gewährten 16 überhaupt keine Zinsen, 81 einen Zinssatz von lediglich 0,001 Prozent und weitere 36 gerade gab es gerade einmal 0,01 Prozent. „Unterm Strich verweigern also 133 Sparkassen ihren Kunden einen akzeptablen Sparzins“, so Daniel Franke, Betreiber von Tagesgeldvergleich.net. Das Finanzportal erhebt regelmäßig die Sparzinsen aller Sparkassen in Deutschland.

Auch beim Tagesgeld sieht es demnach nicht viel besser aus. Wie die aktuelle Erhebung aus dem Januar 2023 zeigt, gibt es 219 Mal 0,00 Prozent Tagesgeldzinsen. 22 Sparkassen zahlen 0,001 Prozent, weitere sieben Institute 0,01 Prozent. Die höchsten Zinssätze für ein Tagesgeld bei Sparkassen liegen bei 0,50 Prozent. Insgesamt gibt es bei 290 Sparkassen noch ein Tagesgeld im Angebot.

Bemerkenswert ist der Umstand der anhaltenden Nullzinsen bei Sparkassen vor allem, da jene für geparktes Geld bei der Europäischen Zentralbank (EZB) inzwischen wieder 2,00 Prozent Zinsen erhalten. „Wenn Sparkassen auf ihren Webseiten darauf verweisen, dass die aktuelle Marktlage weiterhin keine Zinsen für Sparanlagen zulässt, dann ist das schlicht nicht wahr“, erklärt Daniel Franke weiter.

Die einzelnen Sparkassen-Zinsen findet sich unter https://www.tagesgeldvergleich.net/statistiken/sparkassen-sparzinsen.html