10 Gründe, die auch jetzt für Aktien sprechen

Aktienanleger haben in diesem Jahr erhebliche Verluste erlitten und sehen sich mit zahlreichen Unsicherheitsfaktoren konfrontiert. Doch trotz der jüngsten Marktverwerfungen gibt es nach wie vor gute Gründe, in Aktien als Bestandteil eines langfristigen Anlageplans investiert zu bleiben.

1. Im Laufe der Zeit steigen Aktienmärkte im Allgemeinen.

Es kann zermürbend sein, die Achterbahn der Marktvolatilität mitzufahren, und es gibt immer noch erhebliche Risiken. Doch die Fakten sprechen für sich: Aktien haben sich in der Vergangenheit für geduldige Anleger in Form von langfristigen Kurssteigerungen ausgezahlt. Der Versuch, in den Markt ein- und auszusteigen, kann sogar teurer sein als das Durchhalten in schwierigen Zeiten, was wir in Punkt 10 ansprechen. Während der S&P 500 – der Standard für die Wertentwicklung von US-Großunternehmen – im Laufe der Geschichte immer wieder Schwankungen unterworfen war, ist der langfristige Aufwärtstrend eindeutig (Abbildung).

US-Aktien: Ein stetiger Aufwärtsmarsch

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Stand: 30. September 2022

Quelle: Bloomberg und AllianceBernstein (AB)