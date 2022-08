LGIM ergänzt Wholesale-Team

Nur Demir stärkt als Senior Sales Manager seit dem 1. August die Vertriebsaktivitäten des Teams in Süddeutschland. Marc Albrecht, der seit Frühling für LGIM tätig ist, deckt weiterhin als Senior Sales Manager die Region Norddeutschland ab. Donata Zima wechselte zum 1. Juli 2022 zu LGIM und unterstützt das gesamte Wholesale-Team als Senior Sales Executive im Vertrieb.

Die Ernennungen sind Teil von LGIM’s ehrgeiziger europäischer Wachstumsstrategie, um die Präsenz des Unternehmens in Kontinentaleuropa weiter auszubauen und seine Internationalisierung voranzutreiben. Beide Positionen werden neu geschaffen.

Nur Demir wird neben der Neuakquise Kunden im Bereich Vermögensverwalter, Regionalbanken wie z.B.

Sparkassen und Volksbanken und Family Offices betreuen. Beide Mitarbeiterinnen berichten an Philipp von Königsmarck, Head of Wholesale für Deutschland, Österreich und Luxemburg.

Nur Demir war seit über zehn Jahren bei der Kreissparkasse Göppingen – erst als Duale Studentin und später als Produktmanagerin Wertpapiere tätig. Zu ihren Aufgaben gehörten unter anderem die Entwicklung und Umsetzung der Investment- und Produktstrategie, die Produktselektion sowie die Betreuung und Organisation von Mitarbeiterund Kunden-Veranstaltungen. Sie hat an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg einen Bachelor of Arts in Betriebswirtschaftslehre sowie einen Master of Science für ökonomische Psychologie an der FOM Hochschule für Ökonomie & Management erlangt.

Donata Zima hat fast 15 Jahre Erfahrung in der Vertriebsunterstützung bei Fondsgesellschaften. Vor ihrem Wechsel war sie unter anderem für Universal Investment, Jupiter, Ethnea und Fidelity International tätig. Darüber hinaus hat sie als Team- und Marketing-Assistenz und Rechtsanwaltsfachangestellte gearbeitet. Sie hat ein Abendstudium zur Marketing-Spezialistin an der Deutschen Angestellten-Akademie (DAA) in Wiesbaden absolviert.

Philipp von Königsmarck, Head of Wholesale für Deutschland, Österreich und Luxemburg, sagt:

“ETFs setzen sich immer stärker am Markt durch, und das Angebot hat sich in den letzten Jahren stark

differenziert. Insbesondere unsere Themen-ETFs, die auf distruptive Technologien wie Batterie, Wasserstoff, saubere Energie, E-Commerce, Roboter und Automation oder Cybersecurity setzen, stoßen auf Nachfrage bei Anlegern und haben zur Vertriebsleistung in Deutschland beigetragen. Wir freuen uns sehr, mit Nur Demir und Donata Zima zwei sehr erfahrene Mitarbeiterinnen gewonnen zu haben, die unser wachsendes Team ideal ergänzen. So können wir unseren Wachstumskurs in Deutschland mit voller Kraft fortsetzen und LGIMs Präsenz in Kontinentaleuropa weiter ausbauen.”