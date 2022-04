Münchener Verein feiert 100. Geburtstag

„Wir sind stolz und dankbar, auf 100 Jahre erfolgreiche Firmengeschichte zurückblicken zu können“, betont Dr. Rainer Reitzler, CEO des Münchener Verein anlässlich des Geburtstags. Aus dem Handwerk, für das Handwerk sei die Philosophie und davon werden man nicht abweichen, so Reitzler weiter.

„Alle Generationen unserer Mitarbeiter haben in den letzten 100 Jahren zu 100 Prozent einen tollen Job gemacht. Herzlichen Dank an alle, die dazu beigetragen haben, auch an unsere Kunden und Vertriebs- und Außendienstpartner, die uns in all den Jahrzehnten die Treue gehalten haben.“

Nachhaltig gutes tun

Anlässlich des Jubiläums schenkte der Versicherer seinen Mitarbeitern unter dem Motto „Nachhaltig Gutes tun“ einen Nutzen stiftenden Jubiläumstag als Teamevent. Hierzu wurden mehrere Organisationen ausgewählt, die Aspekte von Nachhaltigkeit und sozialem Engagement abdecken.

Bei verschiedenen Aktionen möchte man etwas an die Umwelt oder sozial benachteiligte Menschen zurückgeben, betont der Versicherer. Mitarbeiter und Geschäftspartner würden darüber hinaus zu einem Jubiläumsfest eingeladen.

Zudem kündigte der Versicherer an anlässlich des Jubiläumsjahrs drei 100-Jahr-Produkte auf den Markt bringen. Hierbei wird es sich um eine neue Risiko-Lebensversicherung, eine betriebliche Krankenversicherung und ein Gewerbepaket handeln.

100 Jahre Münchener Verein

Zum Hintergrund: 1921 fordert Andreas Wagner, Präsident des Bayerischen Gewerbebundes, die „Errichtung einer eigenen Krankenkasse für das bayerische Handwerk“. Am 20. April 1922 wird daher die „Versicherungsanstalt des Bayerischen Gewerbebundes“ gegründet und ist Rechtsvorgänger der heutigen Münchener Verein Krankenversicherung a. G. Innerhalb kürzester Zeit wird die Geschäftsstelle im Gebäude der Handwerkskammer in der Münchner Damenstiftstraße zu eng. Im Oktober 1924 kann der Bayerische Gewerbebund ein Gebäude in der Pestalozzistraße 4 erwerben. 1927 kam die Münchener Verein Lebensversicherung a.G. hinzu. Diese wurde 2016 in eine AG umgewandelt wurde.

Das Direktionsgebäude in der Münchener Pettenkoferstraße haben die „Vorfahren“ des Münchener Verein 1949 bezogen. 1951 hat der Münchener Verein seinen Geschäftsbetrieb auf ganz Deutschland ausgeweitet, fünf Jahre später startete die Münchener Verein Allgemeine Versicherungs-AG. 1975 entstand gemeinsam mit dem Münchener Verein das erste handwerkliche Versorgungswerk. 1990 wurde schließlich die Geschäftstätigkeit in den neuen Bundesländern aufgenommen.

„Das max“ als Meilenstein

Ein Meilenstein in der Geschichte ist nach Unternehmesangaben der Neubau eines modernen Bürogebäudes direkt gegenüber der alten Direktion. Der Grundstein für „Das max“ wurde im Juli 2021 gelegt, die Fertigstellung der Büroflächen ist für das erste Quartal 2023 vorgesehen. Eigentümer von „Das max“ ist der Versicherer selbst. Das Investment wertet der Münchener Verein ein klares Bekenntnis zum Standort München; es sein ein markantes Signal für langfristige Stabilität und eine weitsichtige Investition in die Zukunft.

Mehr zur Geschichte des Münchener Verein finden Leser im Jubiläums-Blog unter https://www.muenchener-verein.de/100jahre/ und auf den Social-Media-Kanälen unter den Hashtags #MünchenerVerein sowie #ZukunftinbestenHänden und #100jahremv.

Der Münchener Verein ist fokussiert sich nach eigener Aussage klar auf die Kernzielgruppe Handwerk. Gegenwärtig hat der Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit rund 750 Mitarbeiter und verwaltet etwa 860.000 Verträge. Die Prämieneinnahmen überstiegen im Geschäftsjahr 2021 erstmals die 800 Millionen Euro-Grenze.