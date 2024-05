Hans-Jürgen Sattler und Michael Rabes im Exklusiv-Interview: „Condor glänzt seit Jahren mit hervorragenden Werten“

Herr Sattler, Herr Rabes, welche Bedeutung hat der Maklermarkt für die Condor Lebensversicherung?

Rabes: Der Maklermarkt ist ein sehr wichtiger Wachstumsmarkt für die gesamte R+V Gruppe. Nach einer Phase der Zurückhaltung, die so auch eingeplant war, will die R+V im gesamten Personengeschäft wieder wachsen. Die Neuaufstellung unserer Kunden- und Vertriebsdirektion Makler Personen zu Beginn des Jahres unterstreicht unsere ehrgeizigen Ambitionen. Neben den Vertriebseinheiten agieren wir hier zusätzlich mit einem eigenen Maklerservicecenter. Ein großer Teil unserer Expertise liegt in der betrieblichen Vorsorge.

Sattler: Die Grundlagen für das angestrebte Wachstum haben wir gelegt. Unsere Vertriebsschwerpunkte sind Fondspolicen, Biometrie und bAV. Und in allen drei Feldern haben wir neue oder überarbeitete Produkte am Start. Bei den Fondspolicen ist es die stark erweiterte Fondspalette, insbesondere mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit. Bei der BU-Versicherung haben wir gerade unser Produkt weiter verbessert und verzichten bei Selbstständigen vollständig auf eine Umorganisation. Im jüngsten BU-Rating von M&M haben wir wieder die Bestnote bekommen, auch weil wir Highlights wie eine echte DU-Klausel, eine innovative Teilzeitklausel und mit 93,78 Prozent eine hervorragende Leistungsquote haben. In der bAV starten wir im Sommer durch. Hier bieten wir ab 1. Juli flächendeckend eine chancenorientierte bAV-Lösung als dynamischen Zwei-Topf-Hybrid an. Nicht zu vergessen: Wir sind als R+V Gruppe gemeinsam im Personengeschäft im Maklermarkt unterwegs. Dazu gehört auch das Segment Krankenversicherung. In der Gesundheitsversicherung bieten wir viele R+V-Produkte an, beispielsweise die bKV, die wir inklusive der Budgettarife Ende 2023 komplett erneuert haben.

Das Vertriebsjahr 2023 war geprägt von Inflation, Debatten um das Provisionsverbot und KI. Welche Stimmung haben Sie im Frühjahr 2024 am Maklermarkt wahrgenommen?

Rabes: Angesichts von Inflationsdruck und Debatten um ein mögliches Provisionsverbot haben wir passend zum Frühlingsstart im Markt positive Ausblicke wahrgenommen. Allerdings hat die Komplexität der Herausforderungen zugenommen, was sowohl Anpassungen vom Makler selbst als auch von uns als Lebensversicherer erfordert. In unserer Rolle als Produktgeber und Dienstleister stehen wir vor der Aufgabe, effektive Unterstützung und ein leistungsstarkes Produktangebot zu gewährleisten. KI ist bereits Gegenwart und kann für die Branche in vielen Bereichen ganz neue Möglichkeiten schaffen, etwa mit Blick auf den Fachkräftemangel und rückläufige personelle Vertriebskapazitäten. Aber auch in der modernen Interaktion mit Maklern sind KI-gestützte Services vorstellbar.

Wir sehen derzeit im Markt viele Übernahmen gerade von kleineren Maklerhäusern. Welche Folgen hat die Konsolidierung für den Lebensversicherungsmarkt? Und wie gehen sie als Versicherer damit um?

Rabes: Dieser Trend hält schon seit Jahren an, hat jetzt aber noch deutlich an Dynamik gewonnen. Damit sind Chancen und Risiken gleichermaßen verbunden. Die Erwartungen an Prozesse und IT aufgrund komplexerer Bedarfe seitens der großen, skalierten Makler werden steigen. Zugleich verändern sich die spezifischen Anforderungen an Betreuungsmodelle. Wenn wir den Blick auf die bAV lenken, hat die Maklerkonsolidierung bisher kaum Einflüsse auf das obere Kundensegment im Markt, da die Konsolidierung im Segment darunter stattfindet. Unser differenzierter Betreuungsansatz im Großmakler- und Breitenmaklersegment trägt dem heute schon Rechnung.

Sattler: In der bAV beispielsweise führen wir einen neuen Tarif ein, der den steigenden Ansprüchen von Maklern an einfache Prozesse mit einer chancenorientierten Altersvorsorge verbindet. Wir sehen vielfältige Möglichkeiten innovativ zu optimieren, denn wir wollen auch in Zukunft den Bedürfnissen unserer Makler gerecht werden und für sie ein Top-Partner sein. Insgesamt werden wir eine sinkende Anzahl der Einzelmakler durch demografischen Wandel und den hohen Druck zur Standardisierung und Prozessoptimierung erleben.

Zukunftsängste, die Nachwirkungen der Inflation, der Ukraine-Krieg, die Nahost-Krise, die deutsche Wirtschaft in der Rezession: Wie wirkt sich die Polykrise auf die Condor Lebensversicherung aus?

Sattler: Die generelle Lage sieht derzeit so aus: Mehr als die Hälfte der Unternehmen stuft sich als akut krisengefährdet ein, wie jüngst eine Umfrage der R+V zur Resilienz bei Unternehmen ergab. Die Wirtschaft selbst wünscht sich externe Unterstützung, gerade im Bereich IT-Sicherheit, Technikinstandhaltung und Liquidität. Die Versicherungsbranche ihrerseits hat den gesellschaftlichen Auftrag, der Wirtschaft Sicherheit zu geben, damit sie wachsen und Innovationen vorantreiben kann. Speziell zu Condor: Condor ist Teil eines starken Teams und setzt die finanzstarke genossenschaftliche Finanzgruppe auch als Argument im Wettbewerb ein. Wir können von der Größe der Gruppe profitieren, etwa bei den Kosten oder der Produktentwicklung. Das gilt außerdem bei der Kapitalanlage, bei der Größenvorteile eine große Rolle spielen, und ganz besonders auch beim Megathema Digitalisierung. Dazu ein Beispiel. Wir führen gerade bei der R+V ein neues Bestandsführungssystem ein, auf dem alle Verträge in der Lebensversicherung laufen sollen. Der Aufwand dafür ist riesig, aber in ein paar Jahren werden die Kosteneinsparungen ebenfalls riesig sein. Hier profitiert Condor ganz klar von der Mutter R+V.