Schroders holt Investment Solutions Managerin von der Themse an den Main

Die deutsche Niederlassung von Schroders hat im Januar 2022 seine lokalen Kapazitäten für an institutionelle Investoren gerichtete Investitionslösungen noch einmal ausgebaut. Vivien Konrad, bisher Investment Solutions Managerin beim britischen Stammhaus des Asset Managers in London, ist zum Jahreswechsel in gleicher Funktion an den deutschen Standort nach Frankfurt gewechselt.