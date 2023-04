4 Wahlen: Das müssen Anleger bei Schwellenländer-Anleihen beachten

Nach einem positiven Start in das Jahr 2023 sollten Anleger in Schwellenländeranleihen in diesem Jahr vier wichtige Wahlen im Auge behalten, die weitere Chancen für die Anlageklasse eröffnen könnten. Ein Kommentar von Mohammed Elmi und Jason DeVito von CFA.



Im Februar wurde Bola Tinubu zum Sieger der hart umkämpften Wahlen in Nigeria erklärt. Während der gewählte Präsident mit einer Reihe von wirtschaftlichen Herausforderungen konfrontiert ist, gibt die Verbesserung der nigerianischen Außenbilanz durch die Eröffnung der Dangote-Ölraffinerie Anlass zu Optimismus.

In der Türkei finden am 14. Mai Parlaments- und Präsidentschaftswahlen statt, während der langjährige Präsident Recep Tayyip Erdogan mit einer Wirtschaftskrise zu kämpfen hat. Die politischen Entscheidungsträger haben sich daran gemacht, die Wirtschaft vor der Wahl auf Pump anzukurbeln.

Spätestens im Oktober stehen in Pakistan Parlamentswahlen an, bei denen das große Abkommen des Landes mit dem IWF und der Einfluss Chinas auf die Regierung ins Rampenlicht rücken werden. Argentinien scheint bereit zu sein, einen marktfreundlicheren Regierungschef zu wählen.

Anleger in Schwellenländeranleihen (EMD) wurden dafür belohnt, dass sie nach einem schwierigen Jahr in dieser Anlageklasse die Nerven behalten haben. Der Aufschwung im vierten Quartal 2022 hat sich in den ersten Monaten des Jahres 2023 fortgesetzt. Wir gehen davon aus, dass sich diese positive Dynamik in diesem Jahr noch verstärken wird, da die Wahlen in einer Reihe wichtiger Schwellenländer die politische Unsicherheit verringern.

Die Ereignisse in China und Brasilien haben im vergangenen Jahr die Weichen gestellt. In Brasilien hat die Rückkehr des linksgerichteten Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva bei den Investoren die Sorge geweckt, dass sich die Sozialpolitik seiner Regierung negativ auf die Haushaltslage des Landes auswirken und ausländische Direktinvestitionen abschrecken könnte. Während wir Brasilien als Land übergewichten, sind wir bei den Staatsanleihen des Landes untergewichtet, da die Bewertungen in diesem Bereich überzogen erscheinen. Und obwohl die Politik der neuen Regierung die Performance des quasi-staatlichen Sektors belasten könnte, ist es unwahrscheinlich, dass wirtschaftsschädigende Maßnahmen dem starken institutionellen und wirtschaftlichen Rahmen des Landes etwas anhaben können.

In China hat Präsident Xi Jinping auf dem Nationalkongress im Oktober letzten Jahres die Macht in seinem engsten Kreis konsolidiert. Es war jedoch die abrupte Beendigung der strikten chinesischen Nullzinspolitik in den Wochen nach dem Kongress, der zweimal pro Jahrzehnt stattfindet, die die Märkte am meisten überraschte und wahrscheinlich im Laufe dieses Jahres einen wahren Konsumrausch in der gesamten Region auslösen wird. Wir gehen davon aus, dass sich der Schritt kurzfristig positiv auf Sektoren wie Freizeit, Hotels und Einzelhandel auswirken wird. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob dieser Aufschwung des Dienstleistungssektors von Dauer sein wird, da das Land mit der gewaltigen Herausforderung konfrontiert ist, seine Wirtschaft von einem investitions- auf ein konsumorientiertes Modell umzustellen.

Mit Blick auf das Jahr 2023 gibt es vier wichtige Wahlen, die EMD-Investoren im Auge behalten sollten: