Ukraine-Krieg: Wie sieht die wirtschaftspolitische Zukunft aus?

Der Überfall Russlands auf die Ukraine hat Europa zur Gegenwehr gezwungen. In ungewohnter Einigkeit verhängten die Mitgliedsstaaten einschneidende Sanktionen für Unternehmen und Privatpersonen in Russland, die das Land von Handels- und Finanzströmen abschneiden sollen. Außerdem planen die Mitgliedsstaaten – allen voran Deutschland – deutlich mehr in ihre Verteidigung zu investieren.

Diese Maßnahmen gehen vielen nicht weit genug. So sind zum Beispiel Öl- und Gasimporte aus Russland bisher aus dem Sanktionskatalog weitestgehend ausgenommen. Wir müssen uns die Fragen stellen:

Wie abhängig sind wir von diesen Importen?

Haben wir Möglichkeiten, auf diese Lieferungen komplett zu verzichten?

Was bedeutet das für die Inflationsentwicklung ? Womit finanzieren wir die Mehrausgaben für die Verteidigung?

Welche Maßnahmen können wir gegen die massiven Preissteigerungen ergreifen, die erwartet werden?

Was bedeutet der Krieg für andere Märkte – etwa die weltweite Versorgung mit Getreide?