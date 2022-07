Edmond de Rothschild Asset Management holt sich zwei neue Portfoliomanager an Bord

Alexis Bossard ist seit 1. Juli 2022 als Portfoliomanager und Analyst in dem Aktienteam. Gemeinsam mit Kevin Net ist er Co-Fondsmanager des Edmond de Rothschild SICAV Green New Deal, einem internationalen Aktienfonds mit Schwerpunkt auf dem Thema Klimawandel. Von seinem Sitz in Paris aus berichtet er an die Co-Leiter des Aktienmanagements Caroline Gauthier und Jacques-Aurélien Marcireau.

Guillaume Laconi

Guillaume Laconi ist seit 4. Juli 2022 als Portfoliomanager und Analyst dabei. Zusammen mit Ariane Hayate ist er Co-Fondsmanager des Edmond de Rothschild SICAV Tricolore Rendement, einem Engagementfonds, der seit über 20 Jahren französische Unternehmen unterstützt. Er ist in Paris ansässig und berichtet an Caroline Gauthier und Jacques-Aurélien Marcireau, die Co-Leiter des Aktienmanagements.