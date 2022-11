An der Börse wird doch geläutet – Franklin Templeton wird 75

Franklin Resources, Inc., globaler Vermögensverwalter, der als Franklin Templeton firmiert, wird am 18. November 75 Jahre. Gefeiert wird in dieser Woche unter anderem mit dem Läuten der Eröffnungsglocke der New Yorker Börse am 15. November.

Präsidentin und CEO Jenny Johnson kommentiert: „Unser 75-jähriges Bestehen ist ein schöner Anlass, über unser stolzes Vermächtnis als Unternehmen und die vielen Menschen, die uns zu dem gemacht haben, was wir heute sind, nachzudenken. Was als kleine US-Fondsgesellschaft in einer aufstrebenden Branche begann, hat sich heute zu einem führenden globalen Investmentmanager entwickelt. Im Laufe der Jahrzehnte sind wir immer unseren Leitprinzipien treu geblieben, die damit beginnen und enden, die sich ständig verändernden Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen. Ich möchte unseren Kunden danken, die uns ihr Vertrauen schenken, sowie unseren engagierten Mitarbeitern.“

Das 1947 von Rupert H. Johnson, Sr. in New York gegründete Unternehmen wurde nach dem amerikanischen Gründervater Benjamin Franklin benannt, der für sein innovatives und transformatives Denken und Handeln bekannt ist. Dieser Geist hat die Erfolgsgeschichte von Franklin Templeton in Bezug auf Produkt- und Technologieinnovationen beflügelt. Das Geschäftsmodell des Unternehmens bietet die Vorteile von globaler Stärke und Spezialisierung durch führende Investmentmanager in einer breiten Palette von Anlageklassen. Die Anlageautonomie der einzelnen spezialisierten Anlageteams wird mit der Größe und Finanzkraft eines globalen Unternehmens kombiniert, das in mehr als 30 Ländern tätig ist und Kunden in über 155 Ländern der Welt betreut.

Jenny Johnson: „Wir sind heute über alle Anlageklassen, Kundentypen, Regionen und Anlageinstrumente hinweg stärker diversifiziert als je zuvor in unserer Geschichte. Eine Sache, die in den letzten 75 Jahren konstant geblieben ist, ist unsere Mission, Menschen auf der ganzen Welt dabei zu helfen, die wichtigsten finanziellen Meilensteine ihres Lebens zu erreichen. In den letzten Jahren haben wir unser Unternehmen bewusst umgestaltet, indem wir unsere Anlagekapazitäten erweitert und unsere Präsenz in wichtigen Märkten und Kanälen vertieft haben. Wir bieten jetzt mehr Anlagespezialisierung auf globaler Ebene und unsere Kunden haben mehr Zugang zu der von ihnen benötigten Anlageexpertise, während sie das Vertrauen genießen, das mit der Zusammenarbeit mit einem weltweit führenden Unternehmen einhergeht.“