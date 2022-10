Han-ETF: Diese ETFs performten im September besonders gut

Der britische Anbieter Han-ETf gibt einen Überblick, welche ETFs im Umfeld von Zinserhöhungen und Inflation im September am besten abgeschnitten haben.

Im September hielten sich die Zentralbanken mit weiteren Zinsschritten nicht zurück und enttäuschten damit die Marktteilnehmer, die auf eine Pause spekulierten. Infolgedessen verzeichneten Wachstumswerte weitere Verluste und der technologielastige Nasdaq Composite Index fiel um rund zehn Prozent.

Das aktuelle Marktumfeld spiegelt sich auch in der jüngsten Entwicklung der 40 in Deutschland gelisteten ETFs des britischen Anbieters Han-ETF wider. Goldminen- sowie Gold-ETFs und -ETCs schnitten im September noch am besten ab.

Während der Goldpreis in diesem Jahr in US-Dollar bisher um etwa vier Prozent gesunken ist, lief es bei den meisten Aktienindizes seit Jahresbeginn deutlich schlechter: Der Nasdaq Composite ist um etwa 30 Prozent und der S&P 500 um rund 20 Prozent gefallen.

Das monatliche Ranking der stärksten und schwächsten ETFs von HANetf im September 2022: