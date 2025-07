Axa IM bringt neue Active-ETFs

Dabei handelt es sich um den Axa IM Global Inflation-Linked Bond Opportunities UCITS ETF und den Axa IM Short Duration Income UCITS ETF. Beide Anlageoptionen ergänzen das bestehende Angebot an aktiv verwalteten ETFs und bauen auf der Expertise von Axa IM sowohl im Bereich der festverzinslichen Anlagen als auch in der aktiven Portfolioverwaltung auf.

1. Axa IM Global Inflation-Linked Bond Opportunities UCITS ETF (ACPI)

Der Axa IM Global Inflation-Linked Bond Opportunities UCITS ETF bietet Zugang zu einem aktiv zusammengestellten Portfolio inflationsindexierter Anleihen, begeben von OECD-Mitgliedstaaten, die im Bloomberg World Government Inflation 1–10 Year Total Return Index (währungsabgesichert in USD) enthalten sind. Die Gesamtkostenquote (TER) des ETFs beträgt 0,20 Prozent.

Der Axa IM Global Inflation-Linked Bond Opportunities UCITS ETF (Ticker: ACPI für die thesaurierende Anteilsklasse und AFDU für die ausschüttende Anteilsklasse) ist über Xetra (Deutsche Börse) in EUR und USD und in Kürze auch an der Borsa Italiana sowie der SIX Swiss Exchange erhältlich.

2. Axa IM Short Duration Income UCITS ETF (ASHU)

Der Axa IM Short Duration Income UCITS ETF bietet Zugang zu einem aktiv zusammengestellten Portfolio hochwertiger, kurzfristiger Anleihen im Investment-Grade-Bereich, emittiert von Staaten, Unternehmen oder öffentlichen Institutionen auf globaler Ebene. Das Anlageuniversum entspricht dem Bloomberg Global Aggregate Corporate 1-3 Yrs Total Return Index (währungsabgesichert in USD). Die Gesamtkostenquote (TER) des ETFs beträgt 0,19 Prozent.

Der Axa IM Short Duration Income UCITS ETF (Ticker: ASHU für die thesaurierende Anteilsklasse und ASLU für die ausschüttende Anteilsklasse wird in Kürze an der Deutschen Börse über XETRA sowie an der Borsa Italiana und der SIX Swiss Exchange erhältlich sein.

Olivier Paquier, Global Head of ETF Sales bei Axa IM: „Mit den beiden neuen aktiven ETFs führen wir den Ausbau unserer Palette fort. Dabei ist es unser Anspruch, Investoren eine breite Auswahl relevanter und innovativer Anlagelösungen zu bieten, sodass diese ihre Portfolios weiter diversifizieren können. Beide aktive ETFs vereinen zwei zentrale Kompetenzfelder von AXA IM: ein Anlagemanagement, das aus Überzeugung agiert und fundierte hauseigene Analysen zugrunde legt, sowie die langjährige Erfahrung unserer Fixed-Income-Teams.“