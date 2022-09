Brisante Mischung: hohe Inflation, steigende Zinssätze und geopolitische Risiken

Europäischen Aktienanleger agieren in zunehmend kürzeren Zeithorizonten. Denn makroökonomischer Gegenwind, eine ansteigende Inflation und die Frage der Energieversorgungssicherheit tragen dazu bei, dass die kurz- und mittelfristige Unsicherheit größer ist als üblich. Aber es finden sich auch Chancen: es lohnt, sich an dauerhafteren Trends sowie an qualitativ hochwertigeren Geschäftsmodellen zu orientieren.