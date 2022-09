Krypto-Handel für Anfänger: Erste Schritte, rechtlich abgesichert

„Inzwischen gibt es Tausende von sogenannten Token, also die Krypto-Einheiten, die

Blockchain basiert gehandelt werden können“, führt Wolfgang Richter zunächst aus.

Im Fokus der Öffentlichkeit stehen die Zahlungstoken wie Bitcoin oder Ether. Diese

zeichnen sich dadurch aus, dass damit keinerlei Rechte oder Ansprüche gegen Dritte

verbunden sind. Faktisch bewegen sich die Investoren für Zahlungstoken damit im

Bereich der Währungsspekulation. Genauso gut könnten sie Yen oder Schweizer

Franken erwerben, auf Kurssteigerungen hoffen und diese wieder mit Gewinn

verkaufen. Eine realistische Einschätzung des Kursverlaufs von Zahlungstoken

erfordert allerdings einen hohen Rechercheaufwand und ist keineswegs eine sichere

Bank. Wolfgang Richter dazu: „Krypto einschließlich der Zahlungstoken wird in den

nächsten Jahren eine sehr starke Ausbreitung erleben. Auch in der Zukunft werden

hohe Gewinne mit Zahlungstoken möglich sein, aber eben auch hohe Verluste.

Deshalb sollte jeder Investor dies bei seinen Entscheidungen im Blick haben.“

Dr. Wolfgang Richter, gunnercocke (Foto: Julia Richter de Arce)

Qual der Wahl

Security Token stellen die zweite Kategorie dar. Diese sind vergleichbar mit

Wertpapieren, also zum Beispiel Aktien, Schuldscheine oder Genussscheine.

Deshalb besteht bei Security Token – anders als bei Zahlungstoken – mehr

Möglichkeit, die Wahrscheinlichkeit der Rendite durch Recherche zu ermitteln. „Bei

seriösen Security Token erteilen die Emittenten dazu ausreichend Informationen,

sodass man sich ein Bild dazu machen kann. Das Spekulationselement ist hier also

geringer als bei den Zahlungstoken“, erklärt Wolfgang Richter. „Die dritte Kategorie

ist die der Utility Token. Diese versprechen eine konkrete Nutzungsmöglichkeit, etwa

als Gutschein oder als Zugang zu privilegierten Informationen oder Clubs.“ Aus

regulatorischen Gründen gibt es aktuell viele Unternehmen, die Utility Token

emittieren, um ihren Finanzbedarf zu decken. Auch hier, wie bei den Security Token,

besteht bei seriösen Emittenten die Möglichkeit, sich eingehend über das

Unternehmen und darüber zu informieren, wie Nutzungsmöglichkeiten und damit die

Preisentwicklung eingeschätzt werden können. Deutliche Unterschiede bestehen

hingegen zu den Non-Fungible Token (NFT), die jeweils nur einmal vorkommen, also

einzigartig sind. Dies unterscheidet sie von den anderen Token Kategorien, bei denen

die Token jeweils gleichartig und nicht voneinander unterscheidbar sind. Wolfgang

Richter führt aus: „NFTs sind zuerst auf dem Kunstmarkt aufgetreten und haben

schnell zweistellige Millionen-Werte erreicht. Inzwischen ist es aber so, dass

bestimmte Industriezweige durchgängig an NFTs-Konzepten arbeiten, insbesondere

die Musik-, Sport- und sonstige Veranstaltungsindustrie.“

Marktplatz: Internet

Große Tokenbörsen wie Binance erlauben in erster Linie den Handel mit

Zahlungstoken und Utility Token. Als vergleichsweise einfach gilt auch der Kauf und

Verkauf von NFTs auf Börsen wie Opensea. Security Token erfordern eine höhere

regulatorische Aufstellung der Börse, die die meisten noch nicht haben. Aber es gibt

inzwischen eine ganze Reihe von Börsenprojekten, die die regulatorische Zulassung

für den Handel von Security Token erhalten. Voraussetzung für den Handel ist, dass

Käufer über ein sogenanntes Wallet verfügen: das „Konto“ in der Blockchain-Welt.

Jedes Wallet hat eine öffentliche Adresse, die von allen eingesehen werden kann.

Die private Adresse, der sogenannte Private Key, eine vielstellige Nummern- und

Zahlenkombination, besitzt nur der Eigentümer – ähnlich wie die vierstellige PIN der

EC-Karte. Wolfgang Richter rät: „Inzwischen gibt es Dienstleister, die Investoren bei

der Verwaltung der Private Keys unterstützen. Mit der sicheren Verwahrung der

Private Keys ist dann auch das Investment geschützt.“