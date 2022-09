Neuer Robo-Advisor für Krypto-Trader

HAL vereinfacht den Krypto-Handel, indem es allen Börsennutzern Zugang zu Handelsalgorithmen bietet, die von den Quants von CoinShares entwickelt wurden. Die Nutzer können HAL mit wenigen Klicks mit ihrer bevorzugten Handelsplattform verbinden, wo sie die für sie geeigneten Handelsstrategien auswählen und von den von CoinShares entwickelten oder kuratierten Handelsalgorithmen profitieren können. HAL ist die einzige Plattform ihrer Art, die einen einfachen Zugang zu Strategien bietet, die von Fachleuten mit nachgewiesener Erfahrung im Krypto-Handel entwickelt wurden, und nicht die komplexen Marktplatzangebote, die sich an die erfahrenen Trader mit Handelssoftware (Bots) richten, die von nicht-professionellen Anbietern entwickelt wurden.

HAL zielt darauf ab, den von vielen Anlegern als kompliziert empfundenen Kryptohandel zu vereinfachen und zu demokratisieren. Mit professionellen Algorithmen, einer einfachen Benutzeroberfläche, einer fairen und transparenten Preisgestaltung und informationsreichen Inhalten soll es mehr Nutzern ermöglicht werden, ihre Krypto-Anlagestrategie einfacher und unkomplizierter umzusetzen.

Einfache und faire Preisgestaltung

Die Nutzung von HAL kostet eine Pauschale von 19,90 € pro Monat. Das CoinShare-Expertenteam arbeitet kontinuierlich an Strategien zur Verbesserung der Performance, entwickelt regelmäßig neue Indizes und Strategien und kuratiert die besten Handelsstrategien von Drittanbietern für die Kunden von HAL.

Die Lancierung von HAL ist Teil der breiteren integrierten Strategie von CoinShares, die nach der Einführung von Krypto-ETPs, die traditionellen Finanzakteuren ein Engagement in digitalen Vermögenswerten ermöglichen, nun auch das Zielpublikum der Krypto-Trader ansprechen will.

Jean-Marie Mognetti, Chief Executive Officer von CoinShares, kommentiert: „Wir freuen uns, HAL unter CoinShares zu lancieren. Wir haben Napoleon, das Unternehmen, das den HAL Vorgänger Napbots entwickelt hat, übernommen, weil wir sofort unsere gemeinsamen Ziele erkannt haben: den Zugang zum Handel mit Krypto-Assets zu demokratisieren und Investoren in diesem Bereich weiter zu bilden. Wir sind sehr stolz darauf, in einem neuen, sich noch entwickelnden Ökosystem ein Vorreiter zu sein und Tradern Produkte auf professionellem Niveau mit einfacher Benutzererfahrung zu bieten, die es ihnen ermöglichen, viel mehr mit ihren Kryptowährungen zu tun als nur eine „Buy and Hold“-Strategie umzusetzen.“

Verfügbarkeit: Die Plattform ist in Europa verfügbar, ausgeschlossen sind die Territorien der Vereinigten Staaten (und der FATF-gelisteten Länder: Demokratische Volksrepublik Korea, Iran, Albanien, Barbados, Burkina Faso, Kambodscha, Cayman-Inseln, Gibraltar, Haiti, Jamaika, Jordanien, Mali, Marokko, Myanmar, Nicaragua, Pakistan, Panama, Philippinen, Senegal, Südsudan, Syrien, Türkiye, Uganda, Vereinigte Arabische Emirate, Jemen).