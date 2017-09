Habona Invest verstärkt Führungsteam

Der Frankfurter Fondsinitiator Habona Invest holt den Einzelhandelsspezialisten Manuel Jahn zum 1. Oktober 2017 in sein Management Board. Er gehört unter anderem dem “Rat der Immobilienweisen” des Verbands ZIA an.

Mit seiner Expertise, die er unter anderem als Chef des Real Estate Consultings der GfK Geomarketing sowie im Rat der Immobilienweisen des Immobilienverbands ZIA gewonnen habe, werde Jahn künftig für Habona Invest den Veränderungsprozess in Handel und Konsum analysieren und die Verantwortung für die Weiterentwicklung des Produktportfolios übernehmen, teilt das Unternehmen mit.

Seine Engagements innerhalb des ZIA und der HypZert würden bestehen bleiben, sodass er der Einzelhandels-, Immobilien- und Investmentbranche weiterhin als Berater zur Verfügung stehe.

Head of Business Development

Johannes Palla, geschäftsführender Gesellschafter von Habona Invest: „Mit Manuel Jahn haben wir einen Vordenker gewinnen können, der mit seinen Querschnittskompetenzen aus Immobilienwirtschaft, Einzelhandel und Marktforschung den fundamentalen Wandel im Verbraucherverhalten stets im Blick hat und damit die Grundlage für künftige Immobilien- und Anlagestrategien schafft.“

In seiner künftigen Rolle als Head of Business Development werde Jahn neue Fondsstrategien entwickeln, die die gesellschaftlichen Megatrends aufgreifen und Handel und Verbraucher zukunftsfähige Immobilien zur Verfügung stellen, so die Mitteilung. Dabei hebt er die Rolle der Nahversorgung als Dreh- und Angelpunkt einer digitalisierten Gesellschaft besonders hervor: „Immobilien der Zukunft stehen zentral im Leben der Menschen, sind ihre tägliche Bühne – und sparen Zeit. Mit Habona werde ich in diesem noch weitgehend unbespielten Segment nachhaltige Lösungen für Nutzer, Mieter und Anleger erarbeiten”, so Jahn.

In Kürze soll die Einzelhandelsfonds-Serie des Unternehmens mit dem Habona Fonds 06 fortgesetzt werden. (sl)

Foto: Habona Invest