Die Engel & Völkers Capital AG ernennt York Naumann (51) zum Director Institutional Clients. Er folgt damit auf Stephan Langkawel, der im Dezember 2020 zum Head of Institutional Clients berufen worden war. Naumann war zuletzt als Senior Key Account Manager für die Exporo AG tätig gewesen.

York Naumann verfügt der Mitteilung von Engel & Völkers Capital zufolge über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Beratung und Betreuung von institutionellen Investoren sowie Family Offices im In- und Ausland.

In der Vergangenheit war er für namhafte Banken und Investmentgesellschaften wie M.M.Warburg & CO, HSH Nordbank und DWS Group/Deutsche Bank tätig und hier vor allem in den Bereichen institutioneller Vertrieb und strategische Entwicklung aktiv.

Foto: Engel & Völkers