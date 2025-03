CEO Nils Hübener verlässt die Dr. Peters Group nach drei Jahren

Kristina Salamon, die geschäftsführende Gesellschafterin der Dr. Peters Group, und Dr. Albert Tillmann bleiben an Bord und werden gemeinsam die gesteckten Wachstumsziele konsequent weiterverfolgen, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Dabei fokussiere sich das Unternehmen auch in Zukunft auf das seit nunmehr 50 Jahren erfolgreiche Geschäftsfeld Immobilien sowie auf den Bereich Infrastruktur – insbesondere auf die Transportlogistik und Erneuerbare Energien.

Nils Hübener war mit Wirkung zum 1. April 2022 in die Holding-Geschäftsführung der Dr. Peters Group berufen worden. Gemeinsam mit den beiden langjährigen Holding-Geschäftsführern Kristina Salamon und Dr. Albert Tillmann führte er fortan die Unternehmensgruppe und verantwortete deren strategische Weiterentwicklung – mit einem Schwerpunkt auf dem Geschäftsbereich Immobilien. Während Hübeners Amtszeit wuchs das gemanagte Investmentvolumen in diesem Segment von 433 Millionen Euro auf gut 550 Millionen Euro.

Dr. Peters Group seit 50 Jahren aktiv

Die geschäftsführende Gesellschafterin der Dr. Peters Group, Kristina Salamon, erklärt: „Wir sind seit nunmehr 50 Jahren erfolgreich als Investment und Asset Manager im Immobilienmarkt aktiv. Das ist das Fundament, auf dem wir als Dr. Peters Group stehen. Nils Hübener hat mit seinem Know-how und Netzwerk in den vergangenen drei Jahren dazu beigetragen, dass wir unseren Wachstumskurs im Immobiliengeschäft entschlossen weiterverfolgen konnten. Mein Geschäftsführungskollege Dr. Albert Tillmann und ich schätzen Nils Hübener fachlich wie menschlich sehr und wünschen ihm daher sowohl privat als auch beruflich alles nur erdenklich Gute und vor allem weiterhin viel Erfolg.“

Während Kristina Salamon, Tochter des Firmengründers Jürgen Salamon, seit Ende 2018 in der Holding-Geschäftsführung aktiv ist und zuvor als Beirätin die Geschicke ihres Familienunternehmens lenkte, ist Tillmann schon mehr als 18 Jahre in führender Position bei dem Dortmunder Emissionshaus im Einsatz.