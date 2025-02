Aquila Capital baut Geschäftsführung komplett um – neuer CEO

Florian Becker verfügt über fast zehn Jahre Führungserfahrung in der Aquila Group, wo er zahlreiche leitende Positionen innehatte, darunter Group Chief Operating Officer (COO) und General Counsel, teilt Aquila Capital mit. Als langjähriges Mitglied des Management-Teams von Aquila Capital habe er das Unternehmen seit seiner Gründung maßgeblich aufgebaut und geprägt.

Die Funktion der Chief Operating Officer (COO) hat Silvia Schmitten-Walgenbach übernommen, nachdem sie im Oktober 2024 zu Aquila Capital gestoßen ist. Sie verfügt den Angaben zufolge über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche und habe zuvor Führungspositionen bei renommierten Investmentbanken und Immobilieninvestmentgesellschaften bekleidet.

Zusätzlich hat Michael Hacker im Dezember 2024 die Position des Chief Financial Officer (CFO) übernommen. Er hat demnach annähernd 20 Jahre Erfahrung in verschiedenen deutschen und internationalen Führungspositionen bei der Commerzbank sowie „einen starken Hintergrund in der Finanzdienstleistungsberatung“.

Zwei weitere neue Geschäftsführer, zwei gehen

Lars Kühne, Chief Risk Officer der Aquila Group, hat die Funktion des Chief Risk Officer (CRO) von Aquila Capital von Harald Schönebeck übernommen. Seit seinem Eintritt in das Unternehmen im Februar 2023 hatte er bei Aquila Capital die funktionale Führungsverantwortung für den Bereich Risikomanagement und Bewertung inne.

Ebenfalls in die Geschäftsführung tritt Markus Wandt als Chief Investment Officer (CIO) ein. Er verfügt demnach über 30 Jahre Berufserfahrung und kann nach seiner Karriere im Investmentbanking mehr als 17 Jahre Erfahrung mit Investitionen in nachhaltige Energieinfrastruktur und verwandte Sektoren vorweisen. Wandt kam im März 2022 zu Aquila Capital und ist bereits seit 2023 CIO. Christoph Wallrich, der das Fondsmanagement von Aquila Capital leitet, wird zusätzlich die Position als Head of Luxembourg übernehmen.

Helge Papenhausen, Chief Compliance & Governance Officer, und Till Schulz-Eickhorst, Head Real Estate, scheiden aus der Geschäftsführung aus, bleiben jedoch weiterhin „in leitenden Funktionen innerhalb des Unternehmens“ tätig.

Ambitioniertes Ziel

Aquila Capital verstärke Geschäftsführung, „um das strategische Ziel voranzutreiben, ein führender Asset Manager für nachhaltige Investments in Europa zu werden“, heißt es in der Mitteilung. Um dies zu erreichen, erweitere das Unternehmen sein Angebot über institutionelle Anleger hinaus, um auch Retail- und Wholesale-Kunden mit Produkten wie ELTIF-Fonds zu gewinnen.

Gleichzeitig stärke es sein Fondsangebot, indem es sich „auf groß angelegte Wachstumsstrategien fokussiert und thematische Fonds auflegt, die innovative Technologien wie Batteriespeicherlösungen (BESS) und andere Lösungen für die Energiewende unterstützen“. Darüber hinaus erkunde Aquila Capital neue Möglichkeiten in wichtigen europäischen und globalen Märkten.

Die im vergangenen Jahr geschlossene strategische Partnerschaft mit der Commerzbank erweitert demnach die Vertriebskanäle und beschleunigt das Fondswachstum. Anfang 2024 hatte die Commerzbank mit einer Beteiligung von 74,9 Prozent die Mehrheit an der Aquila Capital Investmentgesellschaft übernommen.