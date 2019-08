Europa im Visier

Mit der 100-prozentigen Übernahme von LFDE – La Financière de l’Echiquier durch die Primonial-Gruppe und dem Ausscheiden der Firmengründer Didier Le Menestrel und Christian Gueugnier schlägt der unternehmergeführte Vermögensverwalter ein neues Kapital in seiner Geschichte auf.

Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Schritte?

Seit der Firmengründung 1991 hat sich La Financière de l’Echiquier – LFDE beachtlich entwickelt. Unsere Strategie beruht nach wie vor auf unserer angestammten DNA, einer auf Überzeugung basierenden aktiven Vermögensverwaltung, die auf der fundierten Kenntnis von Unternehmen beruht.

Auch in Zukunft setzen wir voll und ganz auf eine gezielte Titelauswahl in einem Anlageuniversum, das den gesamten Globus umspannt. Wir haben unser Know-how bei der Titelauswahl von Small- und Mid-Caps in Europa eingesetzt und unsere Strategie anschließend auf die internationalen Schwergewichte übertragen.

So investieren wir beispielsweise im Echiquier World Equity Growth, der von Morningstar aktuell mit 4 Sternen bewertet wird, mit einer ausgeprägten Disziplin weltweit in die besten Wachstumstitel und Megatrends. Neben dem Aktiensegment verfügen wir auch über rund 15 Jahre Erfahrung mit Multi-Asset-Fonds und Wandelanleihen.

Welche konkreten Folgen hat die Übernahme von La Financière de l’Echiquier durch die Primonial-Gruppe?

LFDE ist jetzt die Marke für Vermögensverwaltung bei Primonial und auf das Asset Management im weitesten Sinne spezialisiert. Wir bleiben aber unabhängig.

Als erste Folge sehen wir bereits eine Zunahme der Projekte. Zudem profitieren wir durch Primonial beispielsweise von neuen Vertriebskanälen und erweiterten Kapazitäten im Bereich Asset Allokation.

Wie lauten die Entwicklungsziele?

LFDE will seine Präsenz in Europa ausweiten und das verwaltete Vermögen von derzeit rund 9 Milliarden Euro bis 2021 auf rund 15 Milliarden Euro steigern.

Dazu haben wir unsere Teams entsprechend ausgestattet, um erfahrene Experten ergänzt und neue Produkte eingeführt. Hierzu zählt beispielsweise der Echiquier Alpha Major, der Anlegern Zugang zu den Aktienmärkten bieten wird und dies bei vergleichsweise niedriger Volatilität.

Seit Christophe Mianné im März 2018 das Ruder bei LFDE übernommen hat, haben wir ein Büro in Madrid eröffnet und unsere Vertriebsteams in Italien, den Benelux-Ländern, Deutschland und in der Schweiz verstärkt.

Unser französisches Privatkundengeschäft wurde ebenfalls erweitert, nachdem wir im vergangenen Jahr einen Teil der Kunden der Bank Neuflize OBC übernommen hatten.

Aber das ist noch nicht alles. Wir beginnen weitere Projekte, um das neue Kapitel in der Geschichte von LFDE unter unserem neuen Präsidenten Stéphane Vidal zu schreiben. Primonial und LFDE teilen den gleichen Unternehmergeist und die Vorliebe für Innovationen, sodass wir davon überzeugt sind, dass sich zwangsläufig unzählige Synergien entwickeln werden.

Foto: La Financière de l’Echiquier