„Viszlát“: Talanx zieht sich aus Ungarn zurück

Der Geschäftsbereich Privat- und Firmenversicherung International der Talanx Gruppe verkauft seine Anteile an den ungarischen Gesellschaften Magyar Posta Eletbiztosito Zrt. und Magyar Posta Biztosito Zrt. an die ungarische Staatsholding Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. (Corvinus)

Mit dem Verkauf verdichtet die Talanx Gruppe nach eigenen Angaben das Portfolio ihres Geschäftsbereichs Privat- und Firmenversicherung International in Zentral- und Osteuropa. Man fokussiere sich strategiekonform auf das profitable Wachstum in den Kernmärkten, in denen der Schwerpunkt auf den Bereichen Nicht-Leben und Biometrie-Produkte liege, teilte der Konzern weiter mit.

Die Gesellschaften der Posta Biztosító – die Magyar Posta Életbiztosító Zrt. (Magyar Posta Lebensversicherung AG) und die Magyar Posta Biztosító Zrt. (Magyar Posta Versicherung AG) – sind seit 2002 gemeinsame Tochtergesellschaften der Talanx AG und der ungarischen Post. Sie sind im Geschäftsbereich Privat- und Firmenversicherung International im Talanx Konzern angesiedelt. Im Jahr 2021 erzielte Posta Biztosító ein Bruttoprämienvolumen von insgesamt knapp 350 Millionen Euro, davon 291 Millionen Euro reines Spargeschäft.

Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Halbjahr 2023 erwartet und steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung der Aufsichtsbehörden. Über den Verkaufspreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.