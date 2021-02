Strom aus dem Meer – mit reconcept klimafreundlich in innovative Gezeitenkraft investieren

Bay of Fundy: Höchste Gezeiten der Welt



Für Meeresenergie könnte es keinen besseren Standort geben: 160 Mrd. Tonnen Wasser fließen mit Ebbe und Flut zweimal täglich in und aus der Bay of Fundy. Mit jeder Tide steigt und fällt das Wasser um 13 bis 16 Meter. Nirgendwo auf der Welt existiert ein derartig starker Tidenhub. Und genau dort, vor der kanadischen Ostküste, entsteht das schwimmende Gezeitenkraftprojekt FORCE 2 von reconcept. Über die neue Vermögensanlage RE16 Meeresenergie Bay of Fundy II haben Investoren die Möglichkeit, sich an dem Bau und Betrieb dieses innovativen wie umweltfreundlichen Projektes zu beteiligen.

Langjährige Einspeisetarife für Gezeitenstrom

Das Investment generiert Einnahmen aus einem Einspeisevertrag (PPA) mit der Nova Scotia Power Inc., dem staatlichen Stromversorger der kanadischen Provinz Nova Scotia. Die Vergütung ist für 15 Jahre ab Inbetriebnahme der Gezeitenkraftwerke garantiert. Plangemäß werden darüber Erträge von 75,6 Mio. kanadischen Dollar erwirtschaftet. Hiervon können Investoren mittelbar profitieren: Vorgesehen ist eine an Anleger ausgezahlte durchschnittliche Rendite von 5,7 Prozent jährlich.

Stromertrag lässt sich fundiert berechnen

Der große Vorteil von Gezeitenkraftwerken ist deren Berechenbarkeit. Während die Solar- und Windenergie vom Wetter abhängen, sind Gezeitenkraftwerke in der Lage, rund um die Uhr und 365 Tage im Jahr Strom zu liefern. Denn solange der Mond um die Erde kreist, wird es Gezeitenenergie geben – vorhersehbar und damit kalkulierbar. Das macht sie energiepolitisch interessant und zudem zu einem attraktiven Investitionsvorhaben.

Freude kurz vorm Stapellauf: Die erste Gezeitenplattform des reconcept-Projektes schwimmt bereits vor Kanadas Ostküste.

Gezeitenenergie made in Germany

In Einsatz kommen sechs schwimmende Kraftwerke im Trimaran-Design mit jeweils sechs steuerbaren 70kW-Unterwasserturbinen. Die Anlagen können sich selbstständig nach der wechselnden Strömung in alle Richtungen ausrichten und eignen sich daher speziell für den Betrieb in Gezeitengewässern. Das Herzstück der Anlagen, die Turbinen, werden in Spay am Rhein von der deutschen Schottel Gruppe gefertigt, den Betrieb vor Ort in Kanada managt der Projektpartner Sustainable Marine Energy. Die Plattform-Technologie gilt als richtungsweisend, denn sie ist umweltfreundlich, kostengünstig, sehr robust und durch ihr modulares Konzept skalierbar und flexibel einsetzbar.

Karsten Reetz, Geschäftsführer von reconcept



„Mit RE16 Meeresenergie starten wir die zweite Umsetzungsphase unseres Gezeitenkraftprojektes in Kanada. Die Kombination aus garantierten Einspeisetarifen, dem weltweit einmaligen Tidenhub von 13 Metern an unserem Projektstandort sowie die generell hohe Planbarkeit von Gezeitenenergie ist aus Investorensicht äußerst interessant.Wir haben für unsere Anleger eine durchschnittliche Rendite von 5,7 % p.a. einkalkuliert“.

Green Global Investments seit mehr als 20 Jahren

Der auf Erneuerbare Energien spezialisierte Asset Manager und Projektentwickler gehört zu den Pionieren im Bereich der grünen Geldanlagen. Seit Markteinritt im Jahr 1998 hat reconcept gemeinsam mit rund 11.000 Anlegerinnen und Anlegern 240 Erneuerbare-Energie-Anlagen realisieren können – Sonnen-, Wind- und Wasserkraftwerke im In- und Ausland mit einer installierten Leistung von insgesamt 376 Megawatt und einem Gesamtinvestitionsvolumen von 544 Mio. Euro.

Grüne Geldanlage: KG-Beteiligung gemäß VermAnlG Investmentvolumen: CAD 33,9 Mio. Emissionskapital: CAD 12,4 Mio. Rendite: Ø 5,7 % p.a. + Frühzeichnerbonus 2,75 % p.a. Mindestzeichnung: CAD 10.000 zzgl. 3 % Agio Ein-/Auszahlungen: auf Wunsch in Euro (EUR) möglich Stromverkauf gesichert: 15 Jahre mit kanadischem Energieversorger

Rendite/Gewinnauszahlung bezogen aufs Eigenkapital ohne Agio, vor kanadischen Steuern und Steuerberatungskosten, vor individuellen deutschen Steuern (Progressionstarif).



Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet, er kann niedriger ausfallen.