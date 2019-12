BaFin untersagt weiteres Baum-Direktinvestment

Die Finanzaufsicht BaFin hat der Nova Vita Trees d.o.o. das öffentliche Angebot des Direktinvestments in Paulownia Bäume in Deutschland untersagt. Der Grund ist der gleiche, wie zuvor schon bei einer Reihe anderer Emissionen.

Nova Vita Trees d.o.o. darf das Direktinvestment in Paulownia-Bäumen nicht zum Erwerb in Deutschland anbieten, heißt es in einer Mitteilung der Behörde. Die BaFin habe am 3. Dezember 2019 das öffentliche Angebot des Direktinvestments in Paulownia-Bäume der Nova Vita Trees d.o.o. wegen Verstoßes gegen das Vermögensanlagengesetz untersagt.

Die Untersagung erfolgte, weil die Nova Vita Trees d.o.o. keinen von der BaFin gebilligten Verkaufsprospekt für diese Vermögensanlage veröffentlicht hat, der die nach dem Vermögensanlagengesetz (VermAnlG) erforderlichen Angaben enthält. Der Bescheid der BaFin ist noch nicht bestandskräftig aber sofort vollziehbar.

Die Behörde hatte zuletzt mehrfach ähnliche Anlageangebote untersagt. oder davor gewarnt. Auch andere Anlagen gerieten wegen fehlender Prospekte schon ins Visier der BaFin.

Foto: Shutterstock