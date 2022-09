Ministerium tritt Kritik an Habeck-Aussagen zu Insolvenzen entgegen

Das Bundeswirtschaftsministerium von Robert Habeck (Grüne) ist heftiger Kritik an Äußerungen des Grünen-Politikers zur Frage einer möglichen Insolvenzwelle entgegengetreten. Der Minister habe lediglich "den wichtigen Unterschied" zwischen Insolvenzen und Betriebsaufgaben deutlich machen wollen, erklärte eine Sprecherin am Mittwoch in einer schriftlichen Stellungnahme. Unionspolitiker hatten zuvor mit großer Empörung auf Habecks Ausführungen reagiert.