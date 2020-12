Deutsche Investment investiert in Düsseldorf und Köln

Das Gesamtinvestitionsvolumen für alle Objekte beläuft sich auf rund 65,5 Millionen Euro. Verkäufer ist ein Family Office, teilt die Deutsche Investment mit. Die erworbenen Objekte zeichnen sich demnach vor allem durch die innerstädtischen Lagen mit guter Verkehrsanbindung und einer regen Mieternachfrage aus. Das schlage sich in einem entsprechend hohen Vermietungsstand nieder.

Die Düsseldorfer Immobilien liegen in den Bezirken 1, 3 und 7. Die Kölner Objekte befinden sich in der Innenstadt sowie in den Stadtteilen Ehrenfeld und Porz. Das gesamte Portfolio ist nahezu vollständig vermietet. Der Nutzen- und Lastenwechsel erfolgt zu Anfang 2021.

Zur Betreuung der Objekte wird im Unternehmensverbund von Deutsche Investment und EB GROUP ein Büro in Düsseldorf eröffnet. Dieses wird ab dem 4. Januar 2021 mit einem Team aus Property-, Vermietungs- und Facility Management besetzt wird. Mit der Eröffnung des Büros in Düsseldorf und den bereits bestehenden Büros in Hamburg, Berlin, Nürnberg und Dresden ist Deutsche Investment im Unternehmensverbund sodann an fünf Standorten vertreten.

„Mit dem Erwerb dieser Wohnimmobilien erschließen wir eine weitere Metropolregion außerhalb unserer bisherigen Investitionsschwerpunkte Hamburg und Berlin“, sagt Enver Büyükarslan, Gesellschafter von Deutsche Investment KVG. Die Transaktion soll demnach die Basis sein, „um sukzessiv weitere strategiekonforme Liegenschaften in den Städten Düsseldorf und Köln zu erwerben“.

Die Investitionen für das Sondervermögen „Deutsche Investment – Wohnen V“ konzentrieren sich zu mindestens 50 Prozent auf A-Städte sowie auf ausgewählte Wachstumsstädte in Deutschland. Das aktuelle Bestandsportfolio verteilt sich auf die Bundesländer Berlin, Sachsen, Thüringen und Nordrhein-Westfalen.

Foto: Deutsche Investment