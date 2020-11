Paribus erhält Erweiterung der KVG-Erlaubnis

Die Paribus Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) kann ab sofort neben den bereits zugelassenen Assetklassen auch im Bereich Private Equity Direktinvestments in Form von geschlossenen Publikums- und Spezial AIF tätigen, teilt das Unternehmen mit. Die BaFin habe hierfür die Erweiterung des Erlaubnisumfangs erteilt. Bis dato war die Erlaubnis im Bereich Private Equity auf die Anlageform als Private-Equity-Dachfonds begrenzt. Somit kann die Paribus Kapitalverwaltungsgesellschaft geschlossene AIF insgesamt in den Assetklassen Eisenbahn, Immobilien und Private Equity auflegen und verwalten.

Dr. Volker Simmering, Geschäftsführer Paribus Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH: „In Folge der COVID-19-Pandemie sehen wir insbesondere bei mittelständischen Unternehmen im In- und Ausland Bedarf an frischem Kapital. Hier ist für uns einiges vorstellbar, was wir in der Zukunft für private und institutionelle Anleger konkretisieren.“

Claus Kühn zum Geschäftsführer ernannt

Im Zuge der Erweiterung des Erlaubnisumfangs tritt Claus Kühn mit Wirkung zum 19. November 2020 in die Geschäftsführung der Paribus KVG ein. Er verantwortet dort das Portfoliomanagement der Assetklasse Private Equity. Er ist zudem Vorstand der MHC Marble House Capital AG, die im Januar 2020 von der Paribus-Gruppe übernommen worden ist.

Kühn verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der internationalen Finanz- und Investmentindustrie, insbesondere Investmentmanagement, Strukturierung von Transaktionen, Finanzierung und Kapitalbeschaffung sowie Assetmanagement von in- und ausländischen Private-Equity-Beteiligungen.

Die Geschäftsführung der Paribus KVG bilden neben Kühn die Geschäftsführer Markus Eschner, Uwe Hamann und Dr. Volker Simmering. Eschner verantwortet die Bereiche Liquiditätsmanagement, Auslagerungscontrolling und Bewertung, Hamann die Bereiche Interessenkonfliktmanagement, Risikomanagement und Meldewesen und Simmering den Bereich Portfoliomanagement in den Assetklassen Eisenbahn und Immobilien.

Foto: Paribus-Gruppe/Nils Hendrik Müller