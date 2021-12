Capital Bay verkauft vier Pflegeimmobilien an BNP Paribas Fonds

Die Gebäude befinden sich in Pirmasens (Rheinland-Pfalz), Tarp (Schleswig-Holstein), Vilseck (Bayern) und Dülmen (Nordrhein-Westfalen), teilt Capital Bay mit. Sie und umfassen zusammen 332 Pflegezimmer sowie 164 Apartments für betreutes Wohnen mit rund 26.600 Quadratmetern Nutzfläche.

„Der demografische Wandel und die alternde Bevölkerung in Europa sind wichtige Treiber für den europäischen Gesundheitssektor. Vor diesem Hintergrund bietet eine Investition in Pflegeheime, Rehazentren und Kliniken unseren Investoren einen zuverlässigen und konjunkturunabhängigen Cash-Flow,“ sagt Isabella Chacón Troidl, Chief Investment Officer von BNP Paribas REIM Germany.

Die Pflegeimmobilie in Pirmasens verfügt über 72 Pflegezimmer und 119 Apartments für betreutes Wohnen. Zur Einrichtung in Dülmen gehören 97 Pflegezimmer und 45 Apartments für betreutes Wohnen. Der Betreiber beider Häuser ist Pro Seniore. Das Objekt in Tarp bietet 97 Pflegezimmer und wird von Cura betrieben. Betreiber der 66 Zimmer umfassenden Anlage in Vilseck ist Korian.

Der Healthcare Property Fund von BNP Paribas REIM ist ein SICAV-SIF mit Sitz in Luxemburg. Der offene Core-Immobilienfonds verfolgt eine Core- und Core+-Strategie und bietet institutionellen Investoren die Möglichkeit zur Investition in Gesundheitsimmobilien für den kurz-, mittel- und langfristigen Aufenthalt in Frankreich, Deutschland und Italien. Der im März 2020 aufgelegte Fonds hat aktuell ein Investitionsziel von einer Milliarde Euro, von denen bereits 650 Millionen Euro in 38 Objekten investiert sind.