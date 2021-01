Habona meldet Rekordjahr 2020

Mit über 270 Millionen Euro platziertem Eigenkapital für die verschiedenen von Habona gemanagten Fonds und 81 Immobilien-Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von rund 420 Millionen Euro verzeichnete Habona ein herausragendes Jahresergebnis, teilt das Unternehmen mit. In den vergangenen zwölf Monaten stiegen demnach die Assets unter Management auf über 700 Millionen Euro. Damit erhöhte die Habona Gruppe ihr betreutes Immobilienvermögen um über 75 Prozent.

Darüber hinaus hat der 2015 aufgelegte Publikums-AIF Habona Einzelhandelsfonds 04 mit seiner planmäßigen Auflösung im Sommer 2020 und einem Verkaufsvolumen von über 100 Millionen Euro für seine Anleger eine deutlich über den Prognosewert liegende Vorsteuerrendite von ca. zehn Prozent p.a. erzielt.

„Die deutschen Lebensmitteleinzelhändler konnten ihre Geschäfte in der Pandemie deutlich ausbauen und sind sicherlich einer der Profiteure in der aktuellen Krisensituation. Habona konnte als deutschlandweiter Spezialist und Vorreiter in dieser Assetklasse davon natürlich profitieren. Wir haben das Ziel noch in diesem Jahr die Assets under Management auf eine Milliarde Euro zu steigern und somit eine noch bedeutendere Rolle im Bereich Nahversorgung zu spielen“, so Johannes Palla, geschäftsführender Gesellschafter der Habona Invest-Gruppe. „Mehr denn je sehen wir uns dementsprechend dazu verpflichtet, als verlässlicher Partner unserer Mieter und Investoren zu agieren und neben der gemeinsamen Krisenbewältigung auch wichtige Zukunftsthemen im Rahmen unserer ESG-Strategie weiter voranzutreiben.“

Foto: Habona