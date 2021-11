HIH Invest kauft Poco-Logistikzentrum bei Karlsruhe

Die HIH Invest Real Estate (HIH Invest) hat eine Logistik-Projektentwicklung in Kronau in der Nähe von Karlsruhe erworben. Entwickler und Verkäufer der Neubau-Immobilie ist eine Projektgesellschaft der Machmeier Gruppe (INWO) aus Sandhausen.

Die Liegenschaft mit rund 43.550 Quadratmetern Fläche, teilt HIH Invest mit. Sie ist zu 100 Prozent vorvermietet an die Poco Einrichtungsmärkte GmbH und die V&V Dabelstein Group. Der Neubaukomplex soll Ende 2022 mit einer drittverwendungs- und multi-user-fähigen Gebäudekonzeption in DGNB Gold Standard fertiggestellt werden. Der Ankauf der Logistikimmobilie erfolgt für ein Individualmandat im Rahmen einer Off-Market Transaktion direkt vom Entwickler.

„Investments im Bereich Logistik haben im Zuge der COVID-19-Pandemie weiterhin an Attraktivität gewonnen. Die anhaltenden Wachstumsprognosen im E-Commerce sind ein nachhaltiger Treiber für die nationale und internationale Logistikbranche und führen zu einem wachsenden Bedarf an neuen Logistikflächen. Zudem steigen die Kundenanforderungen an die Warenzustellung – insbesondere bei der Lieferdauer. Das wird den Flächendruck weiter erhöhen“, sagt Lars Bothe, Head of Transaction Management Logistics bei der HIH Invest Real Estate.

HIH Invest auf Platz 4 der Top-Investoren

Die Ergebnisse der Studie „Logistik und Immobilien 2021“ des Marktforschungsunternehmens Bulwiengesa bestätige diese Entwicklung, so HIH Invest. Auf dem Investmentmarkt für deutsche Logistik-, Unternehmens- und Industrieimmobilien wurde 2020 ein Investmentvolumen in Höhe von 9,7 Milliarden Euro erzielt – ein neues Allzeithoch. Auch die Neubauaktivitäten befinden sich auf einem Höchststand.

Die Studie führe die Top-Investoren des ersten Halbjahres 2021 auf dem deutschen Logistikmarkt auf. Die HIH Invest ist demzufolge auf Platz 4 zu finden. „Seit 2020 haben wir bis zum Halbjahr 2021 bereits 480 Millionen Euro in Logistikimmobilien investiert; davon entfallen knapp 300 Millionen auf das erste Halbjahr 2021″. Derzeit befänden sich mehrere Logistikobjekte in der Detailprüfung, sodass in den kommenden Monaten weitere Abschlüsse folgen werden.

„Dabei ist der Standort der Immobilien für uns nach wie vor Hauptkriterium“, erläutert HIH Invest Chef Bothe. „Der Neubaukomplex in Kronau liegt in einem der nachgefragtesten Logistikhotspots Deutschlands, in der eine hohe Nachfrage auf ein mangelndes Angebot von Flächen stößt.“ Das von der HIH Invest erworbene Objekt in Kronau befindet sich unmittelbar an der A5 südlich von Heidelberg und Mannheim sowie nördlich von Karlsruhe.