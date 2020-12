Auch Warburg-HIH mit Logistik-Investments

Die Warburg-HIH Invest Real Estate hat eine 2019 errichtete Logistikimmobilie in Dresden für den offenen Spezial-AIF „Warburg-HIH Logistik Deutschland Invest“ von der Aurelis Real Estate erworben. Es soll nicht das letzte Objekt in dieser Assetklasse bleiben.

Die Liegenschaft verfügt über eine Gesamtmietfläche von rund 15.240 Quadratmetern und 189 PKW-Stellplätze. Davon entfallen 11.748 Quadratmeter auf Lager- und Logistikmietflächen, 1.915 Quadratmeter auf Büroflächen und rund 1.570 Quadratmeter auf zusätzliche Werkstatt- und Lagerflächen. Die Transaktion erfolgte als Asset Deal. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, teilt Warburg-HIH Invest mit.

Das Multi-Tenant-Objekt ist vollvermietet. Die durchschnittliche Restmietvertragslaufzeit (WAULT) beträgt 9,1 Jahre; die Mietverträge wurden im Laufe des Jahres 2018 abgeschlossen. So zählt zu den Mietern die 2017 gegründete Durstexpress GmbH aus Berlin mit rund 6.740 Quadratmetern Mietfläche. Durstexpress ist Teil der Oetker-Gruppe, einem der größten deutschen Familienunternehmen. Die CooolCase GmbH aus Dresden hat 6.920 Quadratmeter angemietet. Das 1967 gegründete Familienunternehmen ist ein Hersteller von Gehäusesystemen.



Warburg-HIH Invest gehört damit zu den vielen Investoren, die in dieser speziellen Assetklasse aktuell aktiv sind. Seit dem Frühjahr 2020 hat der Fonds „Warburg-HIH Logistik Deutschland Invest“ der Mitteilung zufolge ein Portfolio von sieben hochwertigen und drittverwendungsfähigen Neubau-Logistikhallen mit einem Volumen von knapp 200 Millionen Euro aufgebaut. Weitere Ankäufe befinden sich aktuell in Exklusivität bzw. in Prüfung. Das geplante Fondsvolumen beträgt 500 Millionen Euro bei einem Eigenkapitalzielvolumen von 275 Millionen Euro.

„Hohe Investorennachfrage nach modernen Logistikflächen“

Hans-Joachim Lehmann, Geschäftsführer der Warburg-HIH Invest, kommentiert: „Derzeit kann der Markt die hohe Investorennachfrage nach modernen Logistikflächen aufgrund der restriktiven Ausweisung von Flächen kaum bedienen. Wir freuen uns daher, ein attraktives Neubauobjekt in einer zentralen Lage von Dresden in den Fonds einzubringen.“



Andreas Strey, Senior Fund Manager der Warburg-HIH Invest, ergänzt: „Aufgrund immer kürzerer Lieferzeitangebote für die Endkunden wird die Logistik auf der sogenannten letzten Meile immer wichtiger. Logistikimmobilien in diesem Bereich werden in den kommenden Jahren weiterhin an Bedeutung gewinnen. Sie sind die Voraussetzung dafür, dass der E-Commerce sein dynamisches Wachstum fortsetzen kann.“

Auch der Verkäufer des Objektes ist offenbar zufrieden. So bildet für Aurelis der Verkauf an die Warburg-HIH Invest „den positiven Abschluss eines stringent umgesetzten Projektes“, sagt Christin Schulz, Leiterin der Region Nord bei Aurelis Real Estate.

Foto: Aurelis Real Estate