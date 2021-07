Immac kauft Objekt für weiteren Spezialfonds

Die Immac Group hat zum 1. Juli 2021 das "Seniorenhaus Zell" im bayerischen Fichtelgebirge erworben. Das seit 1996 in mehreren Bauabschnitten errichtete vollstationäre Pflegeheim wird künftig 130 Pflegeplätze, davon 86 in Einzelzimmern und 44 in Doppelzimmern, für Pflegebedürftige anbieten.