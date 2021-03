Logistik-Spezialist Garbe eröffnet Büro in Paris

Die Garbe Industrial Real Estate GmbH, Spezialist für Logistik- und Industrieimmobilien in Deutschland und Europa, baut die Aktivitäten in Frankreich und Italien weiter aus und hat für das neue Büro in Paris zwei Mitarbeiter gewonnen.

Seit Anfang Februar ist Lionel Nicolas (49) neuer Managing Director France und Italy bei Garbe. Er in dieser Funktion das Investment- und Asset-Management in diesen Ländern. Zudem ist er zuständig für den weiteren Aufbau der Standorte. Dafür eröffnete Garbe Anfang Februar ein neues Büro in der französischen Hauptstadt Paris.

Lionel Nicolas verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung auf dem französischen und italienischen Immobilienmarkt. Vor seinem Eintritt bei Garbe war er rund sechs Jahre bei einem führenden deutschen Investmentmanager tätig und verantwortet dort von Paris aus unter anderem die französischen und italienischen Aktivitäten und Transaktionen des Unternehmens. Davor war der studierte Jurist als Geschäftsführer von Savills IM France tätig. Zu seinen weiteren beruflichen Stationen gehören außerdem die Macquarie Bank und Grosvenor Continental Europe.

Weiterer Investmentmanager in Paris

Neu am Standort Paris ist seit Anfang Februar zudem der Investmentmanager Faycal Idelcadi. Wie Lionel Nicolas war er vor Garbe ebenfalls bei einem führenden deutschen Investmentmanager tätig und gut zwei Jahre zuständig für pan-europäische Logistikinvestments. Davor arbeitete er unter anderem als Analyst für PwC, Amundi und Société Générale.

Christopher Garbe, Geschäftsführender Gesellschafter von Garbe Industrial Real Estate, kommentiert: „Neben Deutschland und Osteuropa sehen wir in Frankreich und Italien attraktive Investmentopportunitäten, die wir in den kommenden Monaten umsetzen wollen“. Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren seine europäischen Aktivitäten kontinuierlich ausgebaut. So ist es neben Frankreich und dem im Aufbau befindlichen Standort Italien auch in den Niederlanden, Luxemburg, Österreich und der Slowakei tätig.

Foto: Garbe