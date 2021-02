Nachfrage-Check Hamburg: So groß ist die Konkurrenz um Alt- und Neubauten

Die Nachfrage nach Immobilien ist trotz Corona vor allem in den Großstädten und Ballungszentren sehr hoch. Doch mit wie vielen Mitbewerber müssen Interessenten für eine passende Altbau- Wohnung oder ein schickes Neubau-Domizil in Hamburg rechnen? Das zeigt der Nachfrage-Check für den Mietwohnungsmarkt in Hamburg von Immoscout24.