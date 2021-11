Patrizia löst Holland-Publikumsfonds mit hohem Gewinn auf

KanAm-Fonds investiert in Holz-Büros in Frankreich

Der offene Immobilienfonds "Leading Cities Invest" des Asset Managers KanAm hat in ein ökologisches Büro-Neubauprojekt in Lille, Frankreich, investiert. Beim Projekt "Panorama" soll ein an einem Kanal gelegenes fünf stöckiges Bürogebäude aus drei zusammenhängenden Gebäudeteilen entstehen.