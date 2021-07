Private Equity: PGIM übernimmt Montana Capital Partners

PGIM, der globale Investmentmanager des Versicherungskonzerns Prudential Financial, Inc. mit verwalteten Vermögen von mehr als 1,5 Billionen US-Dollar, hat eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme von Montana Capital Partners (MCP), einen in Europa ansässigen Spezialisten im Private Equity Sekundärmarkt, unterzeichnet.

Der Private Equity Spezialist MCP wird nach Abschluss der Transaktion, die für das dritte Quartal 2021 vorgesehen ist, in die Multi-Manager-Struktur von PGIM unter der Leitung von Eric Adler, President und Chief Executive Officer von PGIM Real Estate, eingebunden. Die Mitbegründer von MCP, Dr. Christian Diller und Dr. Marco Wulff, werden unverändert das Unternehmen als Co-Chief Executive Officers führen.

„Das Multi-Manager-Modell von PGIM basiert auf der Überzeugung, dass hochspezialisierte Investmentteams mit Expertise in bestimmten Anlageklassen dazu beitragen, Outperformance für unsere Kunden zu erzielen“, so David Hunt, President und Chief Executive Officer. „Die umfassende Expertise von Montana Capital Partners im Private Equity Sekundärmarkt sowie die strategische und kulturelle Übereinstimmung mit PGIM sind die besten Voraussetzungen, um unsere Kompetenzen im Bereich Alternatives weiter auszubauen.“

MCP behält Eigenständigkeit

Nach der Übernahme wird MCP seine Eigenständigkeit im Investmentbereich beibehalten, kündigt PGIM an. Das Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz bleibt mit seinem Team unabhängig. Es profitiert von PGIMs globalen Kompetenzen in den Bereichen Distribution, Sourcing, Operations und Compliance.

PGIM agiert global sowohl in „Public“ wie auch in „Private Markets“. So konzipiert und managt PGIM eine breite Auswahl an liquiden und alternativen Strategien für einige der weltweit größten institutionellen Investoren. Durch die Übernahme von MCP wird das bestehende Angebot von PGIM im Alternative Bereich maßgeblich erweitert. Derzeit umfassen die Alternative Strategien von PGIM Fixed Income, PGIM Real Estate, PGIM Private Capital, Jennison Associates und QMAW ein verwaltetes Vermögen von rund 253 Milliarden US-Dollar.

„Wir freuen uns sehr, das MCP-Team bei PGIM willkommen zu heißen“, sagt Eric Adler, President und CEO von PGIM Real Estate. „Als spezialisierte Investoren auf dem Private Equity Sekundärmarkt mit einer überzeugenden Performance und einem starken Kundennetzwerk wird MCP unsere Kompetenz im Bereich Real Assets ideal ergänzen. Dadurch können wir unseren Kunden Zugang zu neuen und differenzierten Investitionsmöglichkeiten bieten.“

Kerngeschäft ausbauen und stärken

Dr. Marco Wulff, Co-CEO von MCP, kommentiert: „Für uns war es wichtig, einen Partner zu finden, mit dem wir unser Kerngeschäft ausbauen und stärken können. Gleichzeitig können wir unseren Kunden durch die Kombination unserer Kompetenzen mit denen von PGIM noch vielfältigere Dienstleistungen anbieten. Zudem behalten wir unsere Eigenständigkeit im Investmentbereich, um unsere Strategie und Erfolgsbilanz fortzusetzen, welche unseren Investoren eine Outperformance liefert. “

Dr. Christian Diller, Co-CEO von MCP, fügt hinzu: „Mit dem globalen Netzwerk von PGIM werden wir in der Lage sein, unsere Limited Partners noch besser zu bedienen und maßgeschneiderte Anlagelösungen von General Partners und Limited Partners auf der ganzen Welt bereitzustellen.“

MCP wurde 2011 von Dr. Christian Diller und Dr. Marco Wulff gegründet und konzentriert sich mit seiner Investmentstrategie auf Secondaries Transaktionen im Small und Mid Cap Bereich. Mit einem verwalteten Vermögen von rund drei Milliarden US-Dollar verfügt das Unternehmen über eine diversifizierte Investorenbasis in Europa, Asien und den USA. MCP ist den Angaben zufolge einer der führenden Sekundärmarkt Manager weltweit mit einem außergewöhnlichen Investment Track Record und einer herausragenden Investorenbasis. MCP hat bisher fünf Fonds aufgelegt, die alle überzeichnet waren. Das Unternehmen beschäftigt 25 Investment Professionals und zehn Senior Advisors. Mit mehr als 100 abgewickelten Transaktionen zählt MCP neben Staats- und Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften und Banken auch Family Offices und vermögende Privatpersonen zu seinen Investoren.