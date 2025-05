Neue Leistungen: Baloise erweitert Gewerbe-Haftpflichtversicherung

Zum 1. April 2025 hat Baloise den Leistungsumfang ihrer Gewerbe-Haftpflichtversicherung erweitert. Die Änderungen betreffen sowohl Neuverträge als auch Ersatzgeschäft und gelten für nahezu alle Betriebsarten. Im Rahmen der Standarddeckung bietet der Versicherer nun pauschale Versicherungssummen von 3, 5, 10 oder 15 Millionen Euro für Personen-, Sach- und mitversicherte Vermögensschäden an. Im individuellen Underwriting sind künftig Deckungssummen bis zu 50 Millionen Euro möglich.

Mit der Aktualisierung reagiert Baloise auf sich wandelnde Marktanforderungen und bietet als zeitgemäße Absicherung die Mitversicherung von Vertriebspartnern, wie beispielsweise Amazon, an. „Es ist essenziell, Versicherungsleistungen stets an aktuelle Marktgegebenheiten anzupassen, um optimalen Schutz zu bieten.“, so Tom Rothe, Abteilungsleiter Firmen-Haftpflicht bei Baloise

Für die Bau- und Industriebranche wurden ebenfalls neue Leistungsbestandteile eingeführt, darunter erweiterte Absicherungen für Nachbesserungsbegleitschäden, insbesondere für Bauträger und das produzierende Gewerbe.

Auch bei technischen und betrieblichen Erweiterungen zeigt sich die Police anpassungsfähig. Abgedeckt sind nun unter anderem Wallboxen und E-Ladesäulen, das gelegentliche Verleihen und Vermieten von Gerüsten sowie das Zubringen und Abholen von Fahrzeugen im Rahmen von Kfz-Dienstleistungen.

Darüber hinaus lässt sich der Einstieg in die Absicherung gegen Cyberrisiken über die Betriebshaftpflicht realisieren. Mit dem neuen Zusatzbaustein „Cyber-Basisrisiko“ erhalten Unternehmen einen ersten Schutz gegen typische digitale Bedrohungen, etwa in Form von Kosten-, Dritt- oder Eigenschäden.

Einige bekannte Vertragsbestandteile bleiben unverändert erhalten. So gilt weiterhin die dreifache Maximierung der Versicherungssummen innerhalb eines Versicherungsjahres. Sublimits für Deckungserweiterungen sowie eine Summen- und Konditionendifferenzdeckung zwischen Antrag und Vertragsbeginn für bis zu zwölf Monate bleiben ebenfalls Bestandteil des Angebots. Zusätzlich erhalten Firmenkundinnen und -kunden eine beitragsfreie Privathaftpflichtversicherung, deren Versicherungssumme sich an der Deckung der Betriebshaftpflicht orientiert und mindestens fünf Millionen Euro beträgt.

Die Produktlinie enthält zudem drei vertraglich zugesicherte Garantien, die Kundinnen und Kunden zusätzliche Planungssicherheit bieten sollen. Bei einem Wechsel zur Baloise bleiben alle bisherigen Haftpflichtrisiken durch eine Bestandsgarantie erhalten. Künftige Verbesserungen der Vertragsbedingungen werden automatisch und ohne Mehrkosten in bestehende Verträge übernommen. Zudem werden mit der sogenannten Best-Leistungs-Garantie im Schadensfall auch Leistungen erbracht, die bei anderen Versicherern standardmäßig versichert wären, selbst wenn sie im Baloise-Vertrag nicht explizit aufgeführt sind.

Laut Rothe, Abteilungsleiter Firmen-Haftpflicht, basiert die Überarbeitung auf gezielten Rückmeldungen aus dem Markt und sei ein konsequenter Schritt zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit im Gewerbegeschäft.