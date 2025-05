PCE übernimmt weiteres Flusskreuzfahrtschiff

Das 5-Sterne-Schiff wurde von der TeamCo Werft fertiggestellt, vor wenigen Tagen von der PCE übernommen und direkt im Anschluss an den Charterer APT übergeben, teilt PCE mit. Der Chartervertrag mit dem Touristikunternehmen APT umfasst demnach eine Laufzeit von zehn Jahren.

Die erste Reise führt die „APT Solara“ in die Main-Rhein-Donau-Region, wo sie regelmäßig zum Einsatz kommen werde. Nach Angaben des Charterers seien die Fahrten in den ersten beiden Jahren nahezu vollständig ausgebucht. Die „APT Solara“ erfülle höchste Nachhaltigkeitskriterien und wurde den Angaben zufolge mit dem Green Award in „Gold“ ausgezeichnet.

Mit der Inbetriebnahme der „APT Solara“ wächst die Flotte der PCE auf insgesamt 18 realisierte Schiffe. Das Unternehmen ist seit 20 Jahren Projektentwickler, Initiator und Assetmanager in Hamburg und Basel. Seit 2008 konzentriert sich PCE auf die Flusskreuzfahrt. Private und institutionelle Investoren aus Deutschland und der Schweiz stellen das Eigenkapital der Flotte, einst auch deutsche Privatanleger über geschlossene Fonds. Später verlegte sich PCE auf andere Finanzierungsquellen und hat Anfang 2019 mit der Gründung der PCE Suisse GmbH in die Schweiz expandiert, um die Betreuung der Schweizer Schiffsgesellschaften und deren Investoren vor Ort zu übernehmen.