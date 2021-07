REInvest kauft Büro-Neubau in Berlin für Spezialfonds

Der Kaufpreis lag im dreistelligen Millionenbereich, teilt REInvest mit. Verkäufer ist die Gartenstadt Berlin-Adlershof GmbH & Co. KG, ein Unternehmen des Berliner Projektentwicklers Profi Partner AG. Erworben wurde das Gebäude für den in deutsche Büroimmobilien investierenden Fonds DRED SICAV-FIS. Der Fonds ist als Spezialfonds nach Luxemburger Recht für eine große deutsche Versicherungsgesellschaft exklusiv aufgelegt.

Der Büroneubau befindet sich auf einem rund 17.000 Quadratmeter großen Grundstück in Berlin-Adlershof. „Brain Box“ besteht aus zwei separaten Baukörpern, die unterirdisch über ein Tiefgaragengeschoss mit 232 Stellplätzen verbunden sind. Gebäude 1 besteht aus acht, Gebäude 2 aus vier Obergeschossen. Gemeinsam umfassen die beiden Baukörper bis zu 84 Gewerbeeinheiten mit einer Gesamtmietfläche von rund 25.000 Quadratmetern.

„Leerstandsraten in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken“

In der Erdgeschossebene befinden sich die Flächen für den Event- und Gastronomiebereich. In den Obergeschossen ist Büronutzung vorgesehen. Dabei sind bei einer Gebäudetiefe von ca. 15 Metern alle gängigen Bürokonzepte wie Einzelraum-, Kombi- und Großraumbüro gut umsetzbar, so REInvest.

„Berlin hat sich in den vergangenen Jahren zum bedeutendsten Bürostandort Deutschlands entwickelt“, erläutert Hans Stuckart, Geschäftsführer von REInvest. „Eine sehr dynamische Vermietungsleistung bei großer Nachfrage und ein verhältnismäßig geringes Fertigstellungsvolumen haben dazu geführt, dass die Berliner Leerstandsraten in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken und derzeit frei verfügbare Büroflächen Mangelware sind. Große zusammenhängende Flächen sind kaum noch am Markt verfügbar. Das bemerken wir an der starken Nachfrage nach Flächen in der Brain Box.“