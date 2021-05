Wohneigentum: Nullzins-Umfeld bremst Eigenkapitalbildung

Nie war es so günstig, sein Eigenheim am Kapitalmarkt zu finanzieren. Die historisch niedrigen Zinsen lassen bei immer mehr Menschen Träume von den eigenen vier Wänden reifen. „Studien zeigen jedoch, dass 68 Prozent der Immobilieninteressenten am fehlenden Eigenkapital scheitern“, sagt Jörg Münning, Chef der LBS West.