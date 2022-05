H&M-Logistikzentrum in Hamburg geht von Südkorea nach Kanada

Das Logistikobjekt mit einer Gesamtfläche von 114.760 Quadratmetern befindet sich in strategischer Lage im Gewerbegebiet Allermöhe nahe des Hamburger Hafens, teilt Ivanhoé Cambridge mit. Das Objekt ist demnach vollständig an die H&M Group vermietet.

Mit mehreren Maßnahmen wurde der Mitteilung zufolge die ESG-Performance der Immobilie verbessert. Dazu gehöre unter anderem die Errichtung von Solarzellen auf dem Dach, die die Entwicklung einer Energieversorgung mit sofortiger Erfassung der erzeugten und verbrauchten Energie ermöglichen. Effiziente Büroflächen, Konferenzräume und eine Dachterrasse mit hoher Verweilqualität für die Mitarbeiter, sind weitere zentrale Bestandteile des Nutzungskonzepts.

Ziel: Logistikportfolio in Europa bis 2025 verdreifachen

„Mit dem Erwerb dieses ersten Logistikobjekts in Hamburg bauen wir unsere Präsenz in Deutschland, einem der Kernmärkte für unser Wachstum in Europa, weiter aus“, sagt Christian Daumann, Vice President, Head of Investments, Germany, bei Ivanhoé Cambridge. „Das Wachstum des Logistiksektors ist ein wichtiger Schwerpunkt unserer Strategie, die insbesondere darauf abzielt, die Größe unseres Logistikportfolios in Europa bis 2025 zu verdreifachen. Wir werden daher den Aufbau eines widerstandsfähigen und diversifizierten Portfolios in Europa weiter fortsetzen.“

Die in Deutschland bislang wenig bekannte Ivanhoé Cambridge hält der Mitteilung zufolge durch seine Tochtergesellschaften und Partnerschaften Beteiligungen an mehr als 1.100 Gebäuden, vor allem in den Immobiliensektoren Industrie und Logistik, Büro, Wohnen und Einzelhandel. Ivanhoé Cambridge hielt zum 31. Dezember 2021 nach eigenen Angaben mehr als 69 Milliarden CAD an Vermögenswerten und ist eine Immobilientochter der Caisse de dépôt et placement du Québec (cdpq.com), einer globalen Investmentgruppe.