Immobilienfonds: Unzufriedenheit mit Fonds-Performance wird beim Verkauf wichtiger

ZBI kauft Neubauprojekt in Österreich für offenen Fonds

Die ZBI Zentral Boden Immobilien Gruppe weitet ihr Engagement in Österreich aus und erwirbt erstmals ein Neubauprojekt in Graz. Es handelt sich um einen Neubau mit 208 Mietwohnungen in den „Reininghaus Gründen“, dem größten Stadtentwicklungsgebiet der steiermärkischen Landeshauptstadt.