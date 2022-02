Jamestown schließt Fonds 31 mit 610 Millionen US-Dollar Eigenkapital

An dem Fonds haben sich einer Jamestown-Mitteilung zufolge mehr als 9.250 Anleger mit einem Eigenkapital von über 610 Millionen US-Dollar beteiligt. Knapp die Hälfte davon, rund 290 Millionen US-Dollar, hat das Unternehmen im vergangenen Jahr 2021 eingeworben.

Gemessen am Emissionsvolumen ist dieser damit der zweitgrößte Fonds der Unternehmensgeschichte, so Jamestown. Der Fonds war ursprünglich im September 2019 in die Platzierung gegangen. Zwischen Februar 2020 und Januar 2021 war der Vertrieb unterbrochen, um zunächst weitere Objekte anzubinden.

Nachfolgefonds im Q3 2022 geplant

Durch den vor Kurzem getätigten Ankauf des Bürokomplexes „Home Plate Center“ in Seattle verfügt der Fonds über insgesamt acht Investitionsobjekte in sechs US-Metropolen, darunter Atlanta, Boston und San Francisco. Zu den Nutzungsarten zählen Büro, Einzelhandel und Wohnen.

Den nächsten Publikumsfonds plant Jamestown für das dritte Quartal 2022. Dabei setzt das Emissionshaus der Ankündigung zufolge wieder auf Investitionen in vermietete US-Immobilien mit Wertschöpfungspotenzial in Metropolregionen der USA.