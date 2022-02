KGAL investiert erstmals in Brüssel

Beide Gebäude bilden den Eingang zur „Avenue Louise“, einen der exklusivsten und nachgefragtesten Büroteilmärkte der Stadt, so die Mitteilung von KGAL. Die beiden gemischt genutzten Gebäude wurden 1983 (Stéphanie Plaza) und 1988 (Stéphanie Square) im Neo-Art-déco-Stil errichtet.

Sie umfassen jeweils zehn oberirdische sowie drei unterirdische Stockwerke. Im Erdgeschoß befinden sich Einzelhandelsflächen, in den darüber liegenden Stockwerken hauptsächlich Büroflächen. Für beide Gebäude liegt KGAL zufolge ein BREEAM Zertifikat mit der Bewertung „Very Good“ im Bereich Asset Performance vor. Insgesamt stehen rund 28.000 Quadratmeter Mietfläche sowie 280 Tiefgaragenplätze zur Verfügung.

Das Gebäudeensemble liegt demnach zentral an einer renommierten Adresse im Central Business District von Brüssel. In direkter Nachbarschaft befindet sich das Hotel Steigenberger Wiltcher’s. Die gute Wohnqualität des Viertels habe nicht zuletzt eine hohe Anziehungskraft auf Anwälte und Finanzdienstleister, so KGAL. Das Viertel sei auch als Einkaufslage nachgefragt.

„Stärker werdende Nachfrage der Mieter nach Qualität“

„Brüssel ist eine der reichsten Regionen in Europa. In den letzten zehn Jahren ist die Bevölkerung der Metropole um über sieben Prozent gewachsen und dieser positive Trend soll sich auch in den kommenden Jahren fortsetzen,“ so André Zücker, Geschäftsführer der KGAL Investment Management und verantwortlich für den Bereich Real Estate. „Für die stärker werdende Nachfrage der Mieter nach Qualität hat der Standort starke und in anderen Lagen nicht reproduzierbare Argumente. Die hochwertige Gesamtanlage bietet Ansatzpunkte, um mit aktivem Asset Management weitere Potenziale freizusetzen.“

Einschließlich Belgien ist KGAL der Mitteilung zufolge nun in zehn europäischen Ländern mit zahlreichen Transaktionen vertreten.