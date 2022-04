LaSalle und Numa werden Partner für Hotel-Sanierungen

Die strategische Partnerschaft sei Teil von LaSalles wachsendem Geschäftsbereich „Value-Add Investments“. Sie ziele auf den Erwerb, die Sanierung und den Betrieb von Stadthotels, Serviced- und Langzeit-Apartments, Boutique-Hotels sowie Umnutzungsprojekte mit bestehendem oder absehbarem Leerstand von nicht-institutionellen beziehungsweise unabhängigen Eigentümern und Betreibern in westeuropäischen A-Städten.

Im Rahmen der strategischen Zusammenarbeit soll die Numa Group die Immobilien mittels eines unternehmenseigenen, technologiebasierten Betreibermodells entwickeln, verwalten und betreiben. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin ist nach eigenen Angaben der führende europäische Betreiber von digitalen Hotels und Technologieentwickler. Es nutzt demnach eigens entwickelte technologiebasierte Betreiberlösungen, die die betrieblichen Abläufe weitgehend automatisieren und Kosteneffizienzen und Erträge steigern. Numa betreibt den Angaben zufolge über 2.700 Einheiten in europäischen A-Städten, darunter Berlin, München, Rom, Mailand, Madrid, Barcelona und Wien.

Die gemeinsame Strategie mit LaSalle ziele auf Objekte in erstklassigen Innenstadtlagen ab. Aktuell befinden sich bereits 15 innerstädtische Objekte in Großbritannien, Spanien, Italien und den Niederlanden im Gesamtwert von über 450 Millionen Euro in der Pipeline, heißt es in der Mitteilung der Unternehmen.

CO2-neutrales Gesamtportfolio bis 2050 angestrebt

Bei den Renovierungen, die voraussichtlich sechs bis 18 Monate in Anspruch nehmen werden, entstehen demnach Zimmer für kurz-, mittel- und langfristige Aufenthalte, die eine optimale Flexibilität bei der Auslastung ermöglichen. LaSalle und die Numa Group werden hierbei verschiedene Nachhaltigkeitsstandards einbeziehen, etwa durch hybride Belüftungs- und Wasseraufbereitungsverfahren., kündigen sie an. Gemeinschaftliches Ziel ist es, BREEAM-Bewertungen der Level „Excellent“ oder „Outstanding“ zu erhalten und ein CO 2 -neutrales Gesamtportfolio bis 2050 zu gewährleisten.

Blake Loveless, Head of Value-Add Investments bei LaSalle, sagt: „Im Zuge der europaweit auslaufenden Corona-Beschränkungen werden sich der Reisemarkt im Bereich Leisure-Tourismus sowie die europäischen Kernstädte im Allgemeinen weiterhin rasch erholen.“